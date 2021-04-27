梁美儀：蔡玉玲的「罪」

蔡玉玲的遭遇，對本港傳媒工作者而言，是極度震撼的。歷年來慣常合法使用的查冊報道手法，突然成為足以令你入罪的「非法」手段，荒誕至極。日後，設有新聞傳媒學系的大專院校，再沒辦法教授學生「查冊」這種偵查報道手法。

看過蔡玉玲有份參與兩集有關7．21事件的《鏗鏘集》節目——《元朗黑夜》和《誰主真相》的傳媒中人，都會認同前廣播處長梁家榮所言，這兩集節目的製作水準「足以作為新聞學的教材和典範」。只可惜這兩集節目，於逐漸變得真假難辨、是非曲直難分的時代面世。

「看門狗」再難挖出問題

蔡玉玲的遭遇，是令人傷感和痛心的。在一個本來講求公平公開的社會，鍥而不捨追尋公眾極度渴望得知的真相是罪。本來為社會揭示不公、監察不公不義之事的watchdog，像跌入預先挖好的深坑，繼而再被「滅聲」。

當局以保障個人私隱之名，全面收緊公眾查閱登記選民資料、結婚登記等多項資料，日後，「看門狗」即使看到問題，也難再有有效的工具，從地底挖出被埋藏的問題，也再難有能力大聲地吠，向大眾發出警告，整個香港社會將會為此付出沉重代價。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]