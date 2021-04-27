劉進圖：查冊定罪破壞商業問責

這個裁決使多年來一直行之有效的公眾查冊制度、每年盈千上萬有良好目的且符合公眾利益的車輛查冊活動，一夜之間變為非法。更嚴重的是，此例一開，公司查冊及土地查冊也可能仿效，日後與公司營運或土地交易無關的人士將無權查冊，香港作為商業及金融都會最核心的商業問責制度，會被徹底破壞！

「交通運輸事宜」 公眾向來寬鬆理解

什麼叫「其他有關交通及運輸的事宜」？公眾向來作寬鬆理解，只要和使用道路的車輛有關的事情，查冊時便可以填這個選項，如今裁判法院卻作出極狹窄的詮釋，而且要求交通及運輸事宜須與申請人自身有關，由此造成極荒謬的局面——市民遇到交通意外，可以查冊向肇禍車主索賠，目睹這宗意外的記者，好心代為查冊卻是犯法！私家偵探替離婚案妻子查閱丈夫名下車輛，有否轉贈二奶，亦屬違法！律師和會計師做企業資產盡職審查，查閱公司名下車輛資料亦屬違法，因為與自身的交通及運輸事宜無關！

什麼叫「明知」而提交虛假資料？政府在2011年曾經向立法會提過建議，基於保障車主私隱而收緊汽車查冊制度，當時遭到立法會內多個不同黨派質疑，認為有良好目的且符合公眾利益的查冊行為不應受限制，否則會影響新聞及資訊自由，損害查冊制度保障的監察問責，政府聆聽議會意見後，打消了改制建議，公眾查冊安排遂維持不變。在這樣的現實背景下，記者、律師、偵探社等每天如常查冊，不受限制，大家都相信「其他有關交通及運輸的事宜」可作寬鬆理解，填這個選項是誠實作答，絕非明知而提交虛假資料。裁判官罔顧現實背景，屈枉記者明知而作虛假陳述，等於把知法犯法的不誠實罪名，扣上千千萬萬曾作車輛查冊的人頭上，包括城中每家曾經查車牌作報道的新聞機構！

終院「代客探監案」權威先例

終審法院在「代客探監案」中曾裁定，即使被告人是收了家屬的好處，代替家屬前往探監，在探監申請表上填選「朋友」類別，也不算明知而提交虛假資料，因為「朋友」一詞可作寬鬆理解，被告人若按寬鬆理解對號入座，並不算是有不誠實的犯罪意圖。蔡玉玲和《鏗鏘集》團隊翻查7．21元朗白衣人襲擊市民事件的商戶錄影片，看見一部車輛運載大量竹枝供白衣人用作犯罪兇器，為此對該車輛查冊，是真誠地相信揭發車輛犯法屬於「其他有關交通及運輸的事宜」，裁判官卻裁定她「明知」查冊與交通及運輸事宜無關仍故意作虛假填報，有不誠實的犯罪意圖，這不單是昧於事實，也是藐視終審法院的權威先例！

政府藉檢控收緊汽車查冊制度，並不是孤立的事件。與此同時，政府擱置了8年的收緊公司查冊安排，突然又提上了立法會，財經事務及庫務局聲稱是為了保障私隱，防止公司董事被網上「起底」。公司註冊處前處長鍾悟思昨日在《明報》撰文質疑，指新規定將破壞香港商業生活核心的問責、全面披露和透明性等原則，專業人士查冊倘受限制，欺詐和洗錢等企業舞弊行為的風險可能增加（詳見昨日B6版）。鍾悟思的警告，值得每個珍惜香港核心價值的人重視。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]