黎恩灝：修入境例過程 是修逃犯例翻版

修例針對「離港」否 出聲明不能回應疑慮

保安局在兩份聲明指，政府修例，目的是履行《國際民用航空公約》的國際責任，推行「預報旅客資料系統」，而該系統的目的是要求來港班機提供乘客資料，與離港班機無尤，故「不會對香港居民出入境自由有任何影響」。

然而，政府提交立法會的草案明文指出，保安局長可訂立規例，有權訂定條文，指明運輸工具提供什麼乘客或乘組人員的資料數據；並賦權予入境處長，「指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員」（第3(6A)(1)條）。主體法例的條文，亦無列明入境處長的權力僅限於來港班機，故保安局的聲明，和法例的要求，根本有事實上的落差。事實是：主體法例賦予當局的權力，對象包括離港與來港的運輸工具。

香港政府以無法律約束力的聲明，來迴避有法律效力的條文帶來的疑慮，已非首次，上一次便是修訂《逃犯條例》。當時政府力陳修例是為了處理台灣殺人案，但實質的修例草案將港府單次移交逃犯的對象擴展到中國內地，隨即引起社會各界反對，認為是為擴大行政機關權力，將內地政府視為逃犯的在港人士「送中」之舉。讀者亦會記得，政府之所以無法游說公眾接受修例，在於政府拒絕言行一致，將白紙黑字的修例草案局限在台港移交逃犯的範圍，反而事事政治掛帥，動輒挑釁民眾和法律界，結果如何，在此不贅。

會否「先訂立後審議」？

保安局在聲明又指，今次修例是「賦權條文」，草案三讀通過後，政府就會制訂附屬法例，訂明具體條文，也要提交立法會審議通過。可是，如果政府的修例原意只針對來港運輸工具，為何不直接在主體法例列明，而要在主體法例擴大保安局長和入境處長處理出入境管制的事權？而且，政府並無實質承諾，附屬法例會訂明入境處長行使權力的對象僅限於來港運輸工具。再者，保安局聲明亦無明言，到底政府會用「先審議後訂立」，還是「先訂立後審議」的方式，將附屬法例交予立法會審議。如果政府採用「先訂立後審議」的方法，附屬法例會先在憲報刊登，再交立法會省覽；立法會可在28天的審議期限內修訂附屬法例，或將審議期限延長21天，但附屬法例在憲報刊載當天，即已生效，並有效至立法會通過修訂該附屬法例並登於憲報之時。由於附屬法例在審議之前，已經有法律效力，故立法會所謂審議的權力相當薄弱。這做法在立法會並不罕見，政府因應反修例運動而強推《禁止蒙面規例》，正正是以「先訂立後審議」的方法來執行。

政府和建制迴避公眾質疑

今次修訂入境條例，政府並無諮詢公眾，僅表示會諮詢持份者和立法會意見，比當年修訂逃犯條例時，安排只得20日公眾諮詢的做法來得更封閉。今次法律界的重要持份者大律師公會提交了意見書，保安局卻拒絕回應其建議修改上述主體法例的賦權條文；立法會法案委員會今次更接連拒辦公聽會，阻止民間和專業團體在議會與議員及官員討論法例，可見政府和建制陣營處理修訂逃犯條例和修訂入境條例的做法，幾近如出一轍，就是迴避公眾質疑，快刀斬亂麻。

香港問題更趨國安化、反恐化

今次修例的政治效果，和修訂逃犯條例比較，其實不遑多讓。首先，今次修例，可算是強化政權將香港問題國安化、反恐化的工程之一。保安局反覆強調修例有助提升國際民航保安，但所謂民航保安，具體指的是什麼？只要花時間閱讀聯合國文件，就知道民航保安最關心的，就是反恐怖主義。聯合國安全理事會的一個反恐委員會在2015年就曾發信指出，預報旅客資料系統配合國際刑警組織的數據庫，可以成為「阻止外國恐怖主義戰鬥人員、其他恐怖分子和從事跨國有組織犯罪個人旅行的有效工具」（註1）。不過，國際間一直有聲音質疑，這套系統有可能涉及保障個人私隱的人權問題。甚至有非政府組織指出，國際刑警組織並非國際警察，組織成員國可以任意提供其通緝犯資料數據，但組織並無權力去審視數據；過去亦有不少案例，證明威權國家利用國際刑警組織的通報機制去對付流亡政治犯（註2）。

保安局只談《國際民用航空公約》，不談其反恐功能；搬出「預報旅客資料系統」，卻省略國際刑警組織的角色。今次修訂入境條例，正好是一個便利的法律工具，予當局以國安和反恐為理由，管制個別人士或群組的出入境自由。每個國家都聲稱有維護國安和反恐的責任，但問題是政府如何定義國家安全和恐怖分子。今年「國家安全教育日」提出10多個國家安全的項目，足證國家安全範圍實在包羅萬象；自反修例運動後，保安局長就反覆論說香港有本土恐怖主義的風險。在這大局觀下，今次修例，和國安反恐確有極大關聯；而香港國安體制針對什麼人士，社會大眾亦相當了解。

「手術式攻擊」管制個別人士出入境

其次，今次修例既助長紀律部隊的權力，又強化行政機關主導管治的能力，可謂本小利大。民間團體質疑香港將因修例而「鎖港封關」，但目前已有兩個法律基礎達到以上效果。第一是全國人大常委按《基本法》第18條宣布進入「緊急狀態」，將全國性法律適用於香港，那就包括內地管制出入境的法例規管。第二是特首以《緊急法》賦予的權力，管制海陸空運輸，可以同樣達到管制出入境的效果。這兩種做法，無論是應然或實然，也不會違反基本法，因為香港法庭的往績，已證明緊急法合憲，全國人大常委的權威也是無可挑戰。但是，由中央人民政府委任的入境處長出手，行使權力管制出入境，就可省卻全國人大常委或特首行使權力帶來的政治風險；新例以「手術式攻擊」的方法針對個別人士或群體，亦能減輕令香港全面進入緊急狀態的震盪。

上次修訂逃犯條例，特區政府強調是填補法律漏洞、維護司法公義，避開有關內地司法制度信心的核心問題；今次修例，政府再次提出漏洞論，以處理「免遣返聲請問題」作最強力的理由，卻同樣避開了香港社會大眾質疑政府和紀律部隊的公信力之問題。

政府今次修訂入境條例的做法，可以說是修訂逃犯條例的翻版。

註1：bit.ly/32N23hO

註2：bit.ly/32MQozG

作者是倫敦大學亞非研究學院法學院博士候選人

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[黎恩灝]