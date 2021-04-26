鄭立：依附選舉的民主運動沒有未來

「民主派」是寄生在選制下存在的副產品

原因是很明顯的，因為「民主派」本身就是寄生在香港選舉制度下存在的副產品。民主派不論在政治上的影響力與經濟力，都是源自透過選舉「出仕」。

政客們不是因為對民眾有影響力才選舉，反而是因為當選了才開始對民眾有影響力，一旦失去了議席，發動民眾的能力恐怕還不如網絡名人。而養團隊與幹部的方式，就是靠議席資源養，一旦失去了議席，他們就無法維持編制。

甚至更進一步說，唯一「推動民主」的手段就是選舉，然後以「民意授權」作為基礎去發表反對聲音，沒有了選舉，你問政客還有什麼方法去推動民主，恐怕大部分政客都答不出來。如果一早知道沒有議員與議員助理可以當的話，這些政客可能根本不會參政，也不會成為民主派。

當選舉就是民主派的存在理由時，放棄選舉，聚合民主派的力量就不再存在，民主派就會變成一個失去動力的空殼。

選舉以外推動民主的手段 非常貧乏

香港民主運動在這30年間，沒有建立獨立於建制的經濟來源，選舉以外推動民主的手段，非常貧乏。號稱追求民主多年，卻沒教導市民民主是什麼，香港市民對民主的理解，往往以為民主就是投票；數以億計的資金流入官司，普羅大眾卻搞不清憲章與法治的關係，會把守法與法治混為一談，因為政治教育與宣導近乎空白。

這一切，都是因為把一切的資源與精力，都投放在選舉上。物以類聚，民主派裏也因此充斥了一大堆把議席視為終點的人，茫然的看着選舉真相浮現。如果香港民主運動的未來，就是本末倒置的把選舉當成重點的話，那還能有什麼未來呢？

作者是專欄作家

[鄭立]