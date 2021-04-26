鍾悟思：新查冊限制 損商業問責 損金融中心聲譽

「有限責任」原則下 准查身分證住址有作用

首先和最重要的是，這些提議可能會對自1865年第一部《公司條例》頒布以來，一直是香港商業生活的核心原則的「有限責任」原則（principle of limited liability）產生不利影響。對公司債務的個人責任法定限制，使擁有公司的股東可獲保證，如果公司倒閉，他們個人不會破產。但是，此保障非常重要，前提是要披露與經營公司董事有關的關鍵信息，特別是他們的身分以及如何聯繫他們，可以保護債權人、投資者和與公司有交易的所有公眾的利益。董事放棄一定程度的個人私隱，在所難免。

根據目前提議，政府建議僅供「指明人士」查閱董事的完整身分證號碼和住址。有關身分證的提議引發了財經事務及庫務局長許正宇和「積極股東」David Webb之間的辯論，即在避免難以辨認的前提下，應不公開有相同中／英文名稱董事身分證號碼的哪些部分。即使政府的分析正確，大多數情况下不會難以辨認，香港身分證號碼的獨特性仍無可替代。如果查冊者不知道董事身分證的完整號碼，那麼在確認通過查閱公司資料確定的董事實際上是否查冊目標上，總是會有一定程度的不確定性。在實施任何會帶來一定程度不確定性並降低企業透明度的措施之前，建議政府與從業人員適當協商。同樣，在公司運作失效的情况下，債權人、少數股東和僱員很難通過註冊的辦公室地址與董事聯繫，讓公眾查閱董事住址有其作用。用「通訊地址」代替住址的建議，讓董事（如果他們如此考慮的話）可以隱藏在公司秘書事務所的辦公地址之後。這個提議需要謹慎考慮。

盡職調查能力受限 企業舞弊機率增加

其次，除了限制可用於公眾查冊的董事信息量外，政府還提議將查閱董事的完整身分證號碼和住址的信息的權力，限制予一小組「指明人士」，包括清算人和公職人員。只此一舉，大批需要對董事進行非常定期的盡職調查的專業人士，包括會計師、律師、公司秘書事務所及房地產經紀人——這是他們日常工作不可或缺的一部分，會發現通過公司註冊處進行此類查冊的能力大為受阻。如果進行盡職調查的能力受到限制，則企業舞弊行為（包括腐敗、欺詐和洗錢）的潛在機率將增加。當我擔任公司註冊處長時，許多新聞界成員，包括南華早報記者和作家（例如已故的Kevin Sinclair）定期進行公司查冊。新聞界為調查報道而不受阻礙地自由進行此類查冊的能力，是香港透明度和公民自由的根本重要基石。

第三，根據《公司條例》，一家公司可以是不屬於上市公司集團的另一家私人公司的「公司董事」。但是，這些公司是非常不透明且不受問責（unaccountable）的實體。《公司條例》第457條通過某種方式減低其影響，規定私人公司必須遵循英國2006年《公司法》的同等規定，必須由一名自然人擔任其董事。但是，英國要求所有公司（包括私人公司）都必須提交經過審計的帳目，香港卻沒有這樣的要求。因此，通過允許私人公司（不屬於上市公司集團）作為公司董事，並且不要求它們提交經審計的帳目，這些公司的經營就被雙重不透明性所遮蓋。如果還允許私人公司的自然人董事隱藏其居住地址和身分證號碼，問題將變本加厲。這是一個非常重要的問題，因為在香港的139萬間註冊公司中，有137萬間（98.6%）是私人公司，並且其中很多都有公司董事。最少披露和最低透明度的公司實體，為不法分子的腐敗行為、欺詐、洗錢、資助恐怖分子武器等提供了完美的途徑。

保護私隱重要 確保公司資訊透明也重要

第四，政府尚未確定由於查冊而濫用個人信息的程度。迄今為止，政府給出唯一理由，公開表明為防止個人信息以及虛假信息和網上仇恨言論的「武器化」，需要實施擬議的限制措施。儘管保護個人私隱和防止濫用從公司註冊處獲得的信息很重要，但保持不受限制的公眾查冊權利，以確保充分的公司資訊披露和透明性，也至關重要，除非有非常充分的理由阻止此類查冊。

在英國，由於某些公司及其家族的董事，特別是那些從事涉及動物的生物和醫學研究的公司的董事，受到動保人士騷擾和恐嚇的嚴重威脅，其中包括暴力行為和縱火，因此必須引入董事住址的保密登記冊。在香港董事沒有同等風險的情况下，目前尚不清楚為什麼現在必須施加這些限制，特別是事先沒有適當的公眾諮詢。

新規定如獲實施，將削弱作為香港商業生活核心的問責、全面披露和透明性的原則，以及我們的公司治理標準，並對香港作為主要國際商業和金融中心的形象和聲譽產生不利影響。謹建議政府重新考慮是否推行這些具潛在危害的提案。

（編者按：文章原文為英文，由本報譯成中文；文章標題為編輯所擬）

作者鍾悟思（Gordon Jones）是公司註冊處前處長

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[鍾悟思]