曾志豪：褚簡寧害怕的紅線

資深傳媒人褚簡寧近乎「封筆歸隱」，慨嘆香港的紅線教他不知如何下筆。他的政治光譜，可能是所謂淺藍吧，可以在大台做節目，能夠訪問政府高官，雨傘運動的七警案，也是比較同情政府的做法。他過往的文章甚至得到保守政治喉舌的轉載。只是來到「反送中」運動，他才「清心直說」批評林鄭的做法。

就這麼一個較保守、溫和、淺藍的一員，也公開表示，不知道的紅線讓他不知道如何下筆，可想而知今天傳媒生態如何惡劣。

譬如，誰會想到，刊登一張真實的、學童在模擬港鐵車廂舉槍玩耍的照片，附上一句網民對8．31的聯想評論，居然可以惹到鄧炳強一哥親自掛帥譴責「假新聞」？

而鄧炳強隨後又承認這則新聞不算是「假新聞」，但質疑刊登新聞動機！

你說好笑不好笑？

先請教，當初一哥指摘傳媒報道假新聞的講法，本身是否一則假新聞？

而後來承認不是假新聞，為何一哥又不向傳媒道歉？

公權力無端抹黑第四權，完全不用負責？

更可怕的是，一哥居然公然質疑傳媒報道新聞的「動機」！這是明顯「誅心論」，即是傳媒就算報道了一則資訊完全正確、無可挑剔的新聞，也可以被人質疑「背後的動機」！誰可證明一個人心裏想的是什麼？我說是監察，你硬要說是抹黑、挑釁，誰能說清？

更別提，「動機不良」也是犯罪嗎？

日後傳媒揭發高官醜聞，即使事實俱全，也可以被輕易問一句「什麼動機？是要破壞官員在市民的威望，從而癱瘓政府施政？」這不犯《國安法》了？

鄧炳強接受褚簡寧最後一次電視訪問時，就明確表示，傳媒在新聞自由下，也要考慮是否符合倫理道德，以及背後的動機，若涉煽動仇恨，可能危害國家安全。涉煽動內容不限於國安法，《刑事罪行條例》的煽動罪亦可處理。

我們終於明白褚簡寧害怕的是什麼樣的紅線了。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]