周永新：深層次問題、住屋困難、市民心聲

3項市民心中的深層次問題

什麼是香港的深層次問題？雖然沒有官方的說法，但在市民心裏，看來離不開以下幾項：

一，是市民住屋方面的問題。香港地狹人稠，市民有棲身之所已不容易，如果能夠擁有自己的物業，從而躋身中產階層，相信是市民的共同意願。

二，是打工仔的薪酬偏低，月入2萬元以下的佔了勞動人口六成，就算生活不至捉襟見肘，但要寬裕一些生活並不容易，與富人的差距愈來愈大。

三，是隨着人口老化，香港的退休保障、醫療設施、院舍照顧等服務皆承受重大壓力、供不應求，尤其是安老政策，談了半個世紀，今年在官員口中仍是「有待改善」。

除了以上3個深層次問題外，還有其他妨礙香港發展的問題和矛盾，造成社會的分化和撕裂。

深層次問題這麼多，特區政府看來很難在短時間內把問題一一糾正過來；况且，問題都是環環相扣，例如：市民的住屋困難與他們收入偏低明顯有關連，所以就算政府可以在短期內增加公共房屋的供應，如果市民的收入沒有改善，這樣只會令更多市民在住屋上倚賴政府；但政府要同時解決市民的住屋和收入偏低的深層次問題，談何容易！

不緊貼民情的施政只會事倍功半

筆者並沒有什麼妙策良方，唯一的忠告：政府要解決深層次問題，首先就得緊貼民情，否則只會事倍功半。可惜的是，從董建華開始，官員雖不斷重申，施政必須「想市民所想、急市民所急」，但回歸24年，政府會把市民的意願放在心上嗎？正是前事不忘、後事之師：官員必須明白，違背市民意願的施政，絕對不會有好結果。現在政府要解決深層次問題，走的第一步，就是要好好聆聽市民的聲音；况且，房屋短缺、收入偏低、安老政策失效，這些與市民的生活都是息息相關，政府不聽市民，怎會做出成績？

以下首先討論的是市民的住屋困難。住屋問題，過往已有不少討論，林鄭月娥上任後，第一時間成立土地供應專責小組，其中建議，本欄早前也有交代；最近兩三年，不同學術機構和智庫組織均曾進行有關土地和房屋供應的研究，可供參考的資料「汗牛充棟」。筆者不打算在數據上對問題再作分析，或鋪陳不同建議的利弊；筆者希望做的，是如實地反映市民對房屋需求的意見，盼望政府在推出解決方案前，能聽聽市民的聲音。

這樣，市民對住屋困難有什麼聲音？市民的心願是政府能在短期內、最好是兩三年，改善他們惡劣的居住環境，尤其是那些居住劏房的20多萬市民，他們的願望可分成兩類：那些已申請公屋的，他們希望政府加快興建公屋單位，這樣他們便可早日獲得分配，不至長期苦候；那些沒有或不合資格申請公屋的，他們希望政府盡快通過條例，限制業主任意加租、加費。

承諾未來3年每年建成3萬個公屋單位

對於過往未能解決市民的住屋困難，政府總是歸咎土地供應不足，因而提出「明日大嶼」、新界東北發展、加快收回土地等措施，目的正是要增加土地供應。政府要開發土地，市民不會有異議，但他們擔心的，是土地開發一般涉及十年八載或更長時間的規劃，劏房的市民便得長期忍受「不是人住的地方」，他們不明白政府為什麼不可以加快步伐，解決他們的住屋困難？

政府要回應市民的聲音，就必須切實的為市民做實事。為了解決市民住屋的困難，以下兩個承諾是筆者的建議：一、是承諾在未來3年，政府將每年建成3萬個公屋單位；二、是承諾在下個立法年度，政府將提出及通過劏房租管條例。以上兩項，政府或會推說不可能，但事在人為啊！政府如果連這個決心也沒有，怎教市民相信政府有能力解決住屋困難這個老問題？

第二，市民的普遍心願是終有一天成為業主。林鄭月娥出任特首後的首份《施政報告》，明言政府的房屋政策將以市民置業為主導。筆者當時並不認同，覺得政府的首要任務應是滿足市民的住屋需要，並非協助市民置業，政府推行的「綠置居」和「白居易」等計劃，也非解決住屋問題的合適方案。最近，團結香港基金大力鼓吹政府重啟公屋「租置計劃」（概念源自港大王于漸教授），認為計劃不但可以釋放公屋資源，還可縮窄香港嚴峻的貧富差距，長遠有助社會穩定。

筆者並不反對政府協助市民置業，畢竟這是市民的意願。不過，現在政府協助市民置業的各項計劃，不但有重疊之嫌，且會造成公屋資源的浪費。這樣，政府應如何協助市民置業？筆者建議：政府重新組合各項協助市民置業的計劃，免得造成不公平，也必須甄別市民的置業需要，例如年輕新婚夫婦應得到優先考慮。至於「租置計劃」，本意是好的，能夠擁有自己的住所，是不少公屋居民的夢想；不過，政府重推計劃，必須首先解決一些技術性的問題，例如一座樓不應同時有業主和租客，也應對單位的轉售有限制、避免炒賣。此外，計劃應持之以恒，推出前先定下準則，政府也必須保留一定數量的公屋單位，用來應付無法置業市民的住屋需要。

重新檢視市區重建局的職能

第三，現在居住在惡劣環境的市民，不少的心願並非遷離現有的居所，因為搬遷不是簡單的事，他們盼望的是自己的居所和周遭環境能夠得到改善。其實，香港戰前樓宇已不多，戰後初期建成的，就算只有四五十年樓齡的住宅，失修和破舊的情况也令人惡心。所以，解決居住環境惡劣的問題，並不是把全部居民遷出，更重要是環境的改善。筆者認為，政府應重新檢視市區重建局的職能，過往按照市場規律營運的模式，看來已追不上時代的需要，大規模的收購和重建方式，只會拖慢香港城市的更新和發展。

完善選舉制度，求的是社會穩定，但要民心歸向，政府必須踏出改善民生的第一步。

至於收入偏低和安老政策，以後再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]