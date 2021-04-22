香港工程師學會：發展人工島之理據分析——回應林超英指控

過往林超英先生已就政府擬發展人工島一事多次發表公開文章，並已非首次對本學會作出沒有理據的指控。學會已於去年12月16日，以科學、客觀及理性的角度，發出新聞稿澄清並作出鄭重回應。詳見隨附的新聞稿（註1）。

關於人工島海平面高度的推算

關於發展人工島，學會一直強調必須考慮氣候變化帶來的影響，如海平面上升及風暴潮等因素，任何填海工程都必須經詳細研究，方能設定實質填海造地高度。學會認為，關於人工島的造地高度推算必須基於合理推斷，這正是專業工程師一向秉持的工作原則及態度。就有關推算香港在世紀末平均海平面高度會上升約0.49米的說法，是根據聯合國的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）在2014年公布的《第五份評估報告》（AR5），及按照其後190多個國家在2016年所簽訂的《巴黎協定》中的減排目標所推算，估計中高（RCP6.0）或中低（RCP4.5）溫室氣體濃度的情景，較其他情景更有可能出現。其減排目標為限制全球平均氣溫升幅不超於工業革命前攝氏兩度的水平，並且努力限制在1.5度之內。

林超英先生引述美國商務部轄下美國國家海洋及大氣管理局（NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration）在2017年發布的報告，是假設我們在持續高溫室氣體濃度（即RCP8.5；註2）的情况下（即人類繼續按現時的生活方式，不加強減排措施），在本世紀末（即2100年），平均海平面有機會上升達2.5米，而發生的機率僅約0.1%。事實上，全球有眾多不同機構，各自以不同假設作出推算，NOAA的2017年報告只屬其中之一。就此，學會在去年12月新聞稿中已作出有關回應。

應對全球暖化是各國政府及人們的共同責任，所以學會鼓勵市民一起共同參與減少溫室氣體排放（註3）；專業工程師在設計工程項目時，都會將全球暖化的因素考慮在內。我們樂見最近中美發表聯合聲明（註4），同意合作應對氣候變化危機，並與其他國家攜手解決，加強落實《巴黎協定》，包括實現上述減排目標，制定各自實現碳中和／溫室氣體淨零排放的長期策略。

以弱波石、緩衝區來應對氣候變化帶來的影響

學會必須指出，專業工程師在解決不同的工程問題，一般不會只採用單一方案。在填海工程方面，專業工程師會以專業、科學、客觀、不偏不倚的態度研究不同的可行方案，應付未來全球海平面上升、風暴潮等極端天氣對沿岸主要基礎設施所帶來的影響。

提升填海主水平基準，建設、加高或設置具反彈海浪作用的擋浪牆、加建巨型石塊興建的斜面海堤或設置弱波石、設計沿海緩衝區、建設海旁較高的綠化地帶等，均是可符合成本效益的工程方案組成部分，而國際間在這方面亦累積豐富經驗。

100年荷載重遇期之考慮

根據資料，在全球不少國家或地區，包括美國、澳洲、英國、中國及香港等，在其設計海事工程的設計手冊或指引上，就一般海事工程均採用100年荷載重遇期作為設計準則，而並非如林先生所說「一向採取200年的視野」。當然，個別基建項目可根據其特殊情况，考慮更長的重遇期作設計。

在發展人工島方面，學會一直強調其發展規劃必須考慮氣候變化帶來的影響，如海平面上升及風暴潮等因素。學會認為，任何填海工程，均須經詳細研究方能設定實質填海造地高度，而建造更高的海堤、設置弱波石或在沿海地區規劃更寬的海濱長廊等，可增強人工島適應氣候變化的能力，以應付海平面上升或風暴潮等潛在影響。

有關發展規劃，政府將進行相關研究，學會未來會繼續以工程專業知識就人工島發展提供意見，同時繼續會密切留意聯合國對氣候變化的最新報告，就着海事工程的設計標準發表意見。

對於有個別人士、團體或機構，持續對學會作出不實或具誹謗性的指控或報道，香港工程師學會保留一切法律權利。

如欲垂詢，請與香港工程師學會聯絡（電話：2895 4446；傳真：2882 6825；電郵：corpcom@hkie.org.hk）。

註1：香港工程師學會，發展人工島意見書之理據分析（bit.ly/3v7zNCK）

註2：RCP是Representative Concentration Pathways（代表濃度路徑）的英文縮寫，簡單來說是不同程度暖化路徑的人為溫室氣體排放量「情境假設」；RCP8.5是指大氣輻射力持續的增加到大於8.5W/m2，令全球變暖

註3：Climate Ready @ HK, Individual Actions（bit.ly/32AXy9O）

註4：bit.ly/3dC8fPZ

（編者按：標題為編輯所擬）

[香港工程師學會]