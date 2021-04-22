陳帆川：那些未懂分寸的學生

翻看昔日的新聞節目，不難發現有很多小孩子和青少年的訪問，鏡頭前的他們雖然靦腆，說話有猶豫，但發乎真誠，符合年齡應有表現。再看看國安教育日的學生訪問，有學生知道話題敏感，欲言又止，又有人半打趣地自稱擁護國家安全。這些真實反應，可能是《國安法》新時代下的一種過渡表現，未來可能少見。

以後的訪問會變成怎樣？香港人多看央視，有助洞察未來。在央視的鏡頭下，很多大陸學生的訪問都有一種規律：說話語速不太自然，而且說兩句便朝鏡頭上方看，彷彿在尋找大人的指示，以確定自己有沒有講錯話。

小孩子從小到大，就在培養這種分寸。所以在大陸做街訪，談明星八卦、男女情愛（不包括被廣電總局封殺的同性戀），可以很奔放，跟外國街訪無異；一談到社會問題，大家就有分寸起來，首先問明記者的所屬機構，然後小心翼翼地抒發己見。談到政府的可能缺失，還會主動替當局說好話，例如「其實國家都已經盡力了，只是下面的人可能……」等等。

這種分寸，來到今天，好像又進化了。看較早前外媒在北京街頭訪問市民對於H&M等西方品牌的看法，受訪年輕人對於西洋大品牌嚴辭批評，左一句「在中國，你就要尊重我們的國家」，右一句「抵制他們一下，讓他們知道中國不好惹」，不像講分寸的表現，而是發乎真誠。

家長愈來愈清楚言論底線 童真或難再見

根據香港的傳統智慧，不講分寸的小孩，才是醒目和精靈的，講話太有分寸的小孩，我們叫作「老人精」。然而，讓小孩子留港的家長，都愈來愈清楚言論上的底線了，無可避免地會開始教導小孩掌握分寸，讓全港小孩子踏入一個全新的適應階段。

在傳媒鏡頭前天真爛漫地舉起仿製槍來玩的小學生，明顯就是未掌握分寸，跟我們小時候到警察博物館看裝甲車買紀念品的心態一樣，不知道香港有很多「禁區」。這當然不怪他們，反而應該珍惜他們保有的童真。以後在警察和政府的展覽場上，這些童真，可能也不容易再見。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]