王慧麟：化整為零或許是一個辦法

最新「愛國愛港」說法 不容「愛國不愛黨」

後者的說法，可以說是「有條件」參選。他們的論據大抵是，其一，所有願意參選下一屆立法會的民主派參選人，都會是愛國愛港的參選者；其二，他們不擔心選委會的界別不會支持提名這些民主派參選人，因為這樣做「好難睇」，好難向市民交代云云。

後者的說法有點奇怪。其一，所謂「愛國愛港」的最新說法，無論是人大常委副委員長王晨，以至港澳辦主任夏寶龍已經說得清清楚楚，諸君只要再三細味他們近兩個月的說法，就知道在最新的「愛國愛港」定義下，民主派只能走「忠反」的道路，而不是過往民主派掛在口邊的「愛國不愛黨」的道路。民主派的「愛國不愛黨」的傳統論述，已不容於現在最新的「愛國愛港」的說法。換言之，民主派參選人假如不拋棄「愛國不愛黨」論述，不接受「忠反」論述及角色，又怎可能取得選委的提名呢？假如有選委提名支持民主派參選人出選，豈不是選委違反了「愛國愛港」的最新說法，支持民主派的「愛國不愛黨」論述？邏輯上好難說得通吧？舉例，過往民主派的「愛國不愛黨」論述裏面，「平反六四」是其中一個核心內容。假如有選委支持民主派參選人以「愛國不愛黨」的說法來參選，難道選委是支持「平反六四」麼？

「忠誠反對派」要求已寫進法律

其二，北京最新的「忠反」要求，已經不是流於要求或口號，而是寫進法律之內了。今時不同往日，以往民主派議員在議會內，可以有好多激烈的反對言論甚至肢體動作。但是，將來的議會基本上不可能發生這些行為，因為民主派的「出位者」，一或可能觸犯《基本法》第104條關於宣誓法律的「負面清單」等，一或觸犯剛修訂的議事規則，再嚴重的更有機會觸犯港版《國安法》。在此情况下，民主派參選人在提名前後，已要面對將來可能出現的不同「紅線」，即使是最溫和的民主派支持者，也擔心這些參選人在進入議會之後，如何在不做「忠反」之下，做好「議員」的職務。舉例，以往民主派議員都有一個傳統，在立法會提出「平反六四」的議案，假如將來真的有「民主派」議員，下年6月提出同類型的議案，會不會有法律後果呢？又舉例，如果將來有建制派議員提出動議辯論，強烈譴責美帝干預香港事務，要求香港政府制裁美帝官員，將來的所謂「民主派」議員，該投贊成票嗎？

民主派參選成本 已不止選舉開支

其三，正因為紅線好多，民主派的參選成本，已經不止是選舉開支，還要先預留一筆律師費，以準備將來面對的法律風險，而且，他們還要準備另一筆費用，處理萬一被DQ後，可能被立法會追究擔任「議員」時的薪津。現在民主派的被捕人數眾多，訴訟費用高昂，已經令民主派一些政黨內部有龐大的財政壓力。若將來參選成本飛漲，參選人又如何頂得住呢？而且，這些參選人面對將來刑責的風險相當高，其家人的精神壓力相當巨大。提出支持民主派參選的朋友，有沒有思考過參選人的家人將來要面對的壓力呢？萬一有參選人因為選舉或在議會的行為而身陷囹圄，支持民主派參選的朋友，該如何向參選人的家人交代呢？

摒棄政黨否 民主派支持者需討論

所以，支持民主派參選的人士，應該拿出更實質及有力的理據，去說服泛民的廣大支持者，認為民主派在不可預知的紅線下，仍然需要派人參選。早幾日，有支持民主派參選的人士認為，在新政制下，民主派參選人應可取得15、16席，但其理據只建基於沒有國安法時香港選民的投票行為，主觀臆測成分居多，參考價值不大。說到底，民主派應否參選立法會的核心問題只有一個：應否放棄「愛國不愛黨」的論述，支持新形勢下的「愛國愛港」要求呢？

這裏就回到參選人與政黨的關係了。民主派內不同政黨，對於「愛國不愛黨」的相關論述，除了反映在黨綱裏面，也反映在這些政黨過往之公開言論及行為。假如民主派要派人參選，而又要該人以民主派政黨的「招牌」參選的話，這些參選人不可能與所屬政黨的黨綱、過往言論及行為完全切割，而且民主派的選民，相信是不會「收貨」的。假如民主派執意要派人參加選舉，一或民主派政黨修改黨綱，加入「愛國愛港」的說法，甚至公開就過往言論與行為切割，一或有志參選的人士，退出有關政團，公開與民主派政團完全切割，否則難有機會取得選委會不同界別的提名。

所以早前有人提出「解散」民主派某政黨的說法，相信其中一個原因，是要為這些想參選的人士解窘，以「化整為零」的方式繼續參與政治。換言之，民主派未來要派人出選，是否應摒棄政黨，以個人身分參政呢？這是民主派支持者需要認真討論的議題。

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作者是時事評論員

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[王慧麟]