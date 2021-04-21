張國樑：百年初衷不變 新秩序挺香港

反之，現今香港社會生活富裕，整體可以融入國家崛起勢頭而得以平穩向上發展；可惜，主權回歸，人心卻旁落廿載，其間發生多次大型反政府運動，更甚出現2019年涉鼓吹港獨的暴亂事件，造成嚴重社會撕裂，窒礙經濟民生發展，這樣與早段講及百年前情况形成強烈的反差對比，港人又為何落得如此堪虞呢？

香港擁有獨有的歷史背景，是中西文化交匯處，也是中國主權下的一個極開放型國際大都會，這些條件方便各國設立情報互動的據點之餘，特別有利於外國反華勢力推手的隱藏、策劃和執行任務；另一方面，對一些以挾洋自重、出賣港人福祉來謀取個人利益的傢伙，更為合適不過。有見國際和本地實情變化，然而香港《基本法》23條又未能成事，中央唯有設立《港區國安法》以堵塞相關漏洞，保障國家安全。

新選制民意涉獵更具代表性

今年3月，第13屆全國人大第4次會議審議並通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，改革香港選舉制度，這個決議前提是必須符合國家整體利益與安全，並確立「愛國者治港」為主旨，中央為香港向前發展的民主步伐作既合適又有效的調配。假若說只有直選制度是體驗民主的唯一，那就抹煞了演繹民主概念中的多元化、多樣化和多層面化，亦有可能說明其他西方發達國家的選舉方法同樣未達民主標準。這次改革方案可見將以往鬆散和非整體性的地區份額，擴大轉化到較務實的基層利益群體代表，重組功能組別內界別分配，達至更深更闊的社會階層參與度，因此，民意涉獵將會更具代表性，更能夠反映社會深層次問題及其應對方法。

就有關港區國安法和改革選舉制度的決定出台後，筆者發現身邊有不少朋友都紛紛計劃或已移民海外，這樣代表了什麼呢？筆者不解他們基於什麼原因——害怕香港所謂「民主已死」？又或是對中國國情不理解？抑或沒有清晰理解其心儀國家的實况？舉個例子，英國剛推出新法案，增大警隊處理任何遊行示威集會的權力，這些是移民港人不知道，還是鴕鳥心態不想知呢？最後，筆者認為，真正港人應仿效先賢推動救國救民的精神，在中央設立的新秩序下努力做好「愛國者治港」工作，讓香港重新出發，在疫情陰霾下譜出一個更全新美好的將來，然而不要像一些出賣祖宗的政棍般慌忙狼狽而逃。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[張國樑]