齊嘉治：借鑑前海 加快建設落馬洲河套創科園

按政府規劃署資料摘要顯示，河套區發展目標是「以高等教育為主，輔以高新科技研發和文化創意產業用途」，並成為「跨界人才培育的知識科技交流樞紐」，設有教育、創新園區等，可是文件已是2015年2月的文件，規劃署相關網站更於2015年後停止更新，6年過後，河套區發展原地踏步。

深圳看準機遇 發展前海

另一邊廂，深圳市早早看準發展機遇，2010年8月得國務院批准後，率先於深圳前海發展「深港現代服務業合作區」，並在2014年與香港青年協會合作，設立「前海深港青年夢工場」，扶助香港青年到珠三角地區成立初創企業，多年以來，孵化創業團隊逾200個。配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於2019年出台，「夢工場」更是乘勝追擊，拓展了第二期工程，以人工智能為核心，並邀請更多創科企業建立基地，又有多間公司遷入。

加上在上年11月發表的《施政報告》中，特首林鄭月娥發表「大灣區青年就業計劃」，深圳前海就早着先機，伙同合作區內多間企業開展港澳青年招聘計劃。可預期的是，有志北上創業的青年，將持續地向前海輸送，遙望前海的急速起飛，同樣擬為創科園地的香港落馬洲河套區，應當如何是好？

河套區急起直追 可3方向進發

要急起直追，河套區未來可以從3個方向進發，分別是創設專屬部門主理、爭取國家有利措施配合、吸納富經驗團隊作為開荒牛及發展教育園區。約10年前，深圳市政府乘經濟特區成立30年之際，創設前海管理局作領導，使達15平方公里的土地在短短10年間從零到成為大灣區的創業、商業核心區域，可見一個具領導力及專責部門的建置，不可或缺。

其次，既然香港是粵港澳大灣區的一部分，在整體規劃中，國家當然不會吝嗇為港人提供便利及優惠，例如就業、稅務、住屋安排等等，要知道將來的河套區發展（香港部分），另一邊就是直接接壤深圳，而且兩方的河套區亦能產生協同效應，潛藏機遇亦不比前海弱。

第三就是開墾的團隊，按香港科技園的資料，其早於2017年成立港深創新及科技園有限公司，董事局團隊包括各高等院校專才，如港大前校長徐立之、科大教授李澤湘，以及國家科學院研究員樊建平博士等等。理論上，團隊若能參照類似「前海青年夢工場」的合作形式，以香港科技園本身的網絡，在河套區引進第一批科創企業不成問題，當有了成功經驗後，其他的科企自然亦爭相進場。

最後就是關於教育園區的發展，其實河套區並不需要成為前海第二，又或超越前海，競爭當然能夠帶來進步，但河套區必須具備自身特色，才能夠在大灣區站得住腳。深大校長李清泉在3月初表示，深大正籌劃在香港建立校區，以配合深港兩地交流及港澳青年赴內地創業等，其實河套區教育園區正是一大賣點，理應爭取更多大灣區內的高等院校創立分校，例如以現時中大深圳分校、港大深圳醫院等發展模式，若日後河套區能夠援引過來，不單可輔助培育人才未來到區內企業就業發展，亦能夠為香港帶來更多年輕專才，與前海就是雙線發展，而不是相生相剋了。

萬丈高樓從地起，落馬洲河套區負載了不少港人對未來的冀盼，現在更得深圳市政府協助規劃，鼎力支持皇崗口岸的重建，河套區創科園將能獲得更多珍貴土地發展。所以港府必須抓緊機遇，於餘下立法年度專設部門驅動其發展，莫讓之再停留於「紙上談兵」階段。

作者是時事評論員

[齊嘉治]