張鳳儀、徐雨燦、葉兆輝：讓大家重寫具盼望的家庭故事

疫情下青少年求助增

由香港賽馬會慈善信託基金贊助，聯同香港小童群益會、香港明愛、香港青年協會、香港青少年服務處、聖雅各福群會，以及香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心合辦的24小時青少年情緒健康網上支援平台——Open噏，在過去兩年所蒐集的數據，發現青少年求助的原因大都與家庭有所關聯。在2019年的上半年，有差不多57%的個案與家庭有關，內裏談及父母的就佔整體約24%。在2019年的下半年，社會事件充斥下，與家庭或與父母有關聯的求助個案數目大致也相若。然而，在新冠肺炎大流行時，整體求助個案有明顯增長，足足遞升了55%，同時與家庭有關的個案比率亦升到59%，與父母有關聯的亦升至26%。

為保持社交距離，在家工作、學校停課，都是家庭衝突頻繁的顯著原因。外在環境已經不穩，大家情緒相對較脆弱，小小事情就容易被「焫㷫」。再加上大多數本地家庭都擁擠在蝸居，私人空間「買少見少」，遇上衝突，一貫的做法就是啞忍，但忍到無可再忍時，情緒會像火山爆發，一發不可收拾。再者，中國人傳統不容易把情感宣之於口，無論是內心的擔憂、驚惶，還是人與人之間的感恩，甚或愧疚，都只會埋藏心底，有時，就連當事人也搞不清楚自己情感的需要。

家庭的保護能量無可取代

教育局在3月公布，2019至2020學年，共有23宗中小學生懷疑自殺身亡的事件，創了過去起碼7年新高。雖然自殺成因往往不是單一問題所致，但也不乏發現有青少年因為打機或學業問題而與家長爭拗，甚至自殺身亡的事件。家庭關係往往扮演着舉足輕重的角色，不應成為風險因素，也應努力成為保護因素，故此，強化家庭的保護能量，確實對青少年成長奠下了一個無可取代的地位。

雖然社會荊棘滿途，有心人還是無處不在。筆者希望與讀者分享一個感人和勵志的個案，闡明透過有效的培訓，把握機會，每人多走一步，問題是可以解決的，家庭的關係可以重建，嫌隙可以修補。

不願上學的兒子

本中心獲何鴻毅家族基金的贊助，舉辦了「有計傾」促進家庭和諧的家長工作坊，終於在本學年斷斷續續下完成了。此工作坊一連5節，以敘事治療的理論為骨幹，從問題主導的生命故事（problem-saturated life story），與家長們一起開拓新視野，尋找子女、自己，甚至伴侶的寶貴價值，透過敘述、確認、重寫、迴響，重新建構出具盼望的家庭生命故事。

在第一節的時候，有一家長已表示其高中的兒子在復課後只上過一天學，即整個學年只上過一天實體課。雖則在同一屋簷下，兒子已經一年多沒與父母共膳，每天只進出飯廳取點飯菜入房自己吃，吃罷就把碗碟放在房門外。莫說聊天，就連見面也難，父母費盡思量也無法解釋問題的癥結，亦無計可施，每天擔驚受怕，以淚洗臉。兒子也曾表示只要他到18歲，就會選擇自殺。家人沒有勇氣去探究這個恐怖的聲明，然而，它卻「成功」在彼此關係製造了一個不可觸碰的缺口。又因疫情關係，平常跟進兒子的學校社工、社署社工也暫停了探訪，父母對於兒子的問題更是束手無策。

媽媽在小組中表現積極，既是最早到的一個，又是最謙卑學習的一個。過了兩節，媽媽就分享，兒子終於第二次上學去。這似乎是微不足道的小事情，但足以令媽媽笑逐顏開。由於兒子不願上學，父母會找藉口讓兒子的同學上他們的家，事先準備好茶點，然後就避席，好讓兒子有機會與同學保持關係。爸爸媽媽的忍讓並非縱容，而是傳達了對兒子堅定不移的愛。媽媽也分享兒子偶爾亦會陪伴她飯後去散步，雖然依舊掛上耳機，不發一言，但身體還是最誠實，他用行動回應了媽媽。

媽媽給兒子「情信」

到第四節時，家長們有一個練習，就是要給子女寫一封信，內容包括對子女內在價值的肯定、「問題」怎樣破壞了彼此的關係，以及父母對重新建構家庭故事的期盼。要求父母不去投訴子女的不是，已非易事，現在更要求他們掛上新的濾鏡，把子女的內在價值重新有條理地表達出來，就更具挑戰。參加者必須在工作坊時段來完成撰寫信件，並要交到子女手上。這個媽媽因沒多機會見到兒子一面，唯有把信件在兒子睡房的門罅「攝」入去。

疫情反反覆覆，工作坊又再次被打斷。3個多月後，最後一節工作坊才終可以舉辦。這個媽媽依舊是最早出席的一個，今次她帶來了一個重要的消息——就是兒子在農曆年假後，終於到髮型屋剪了大半年沒修剪過的頭髮，並再次主動回校上課。今次並非單一上學事件，而是持續了好一段時間。還有，他們一家人重新開始同枱吃飯，媽媽有時亦會「乘機」把兒子擁入懷，牛高馬大的他沒有拒絕，也沒有說話，但這個擁抱化解了許多嫌隙，百般滋味不言而喻。兒子還是未有詳談改變的因由，但媽媽相信他應該是看了那封「情信」。

希望父母主動學習理解子女

不知道這個家庭的故事會怎樣編寫下去，但家庭關係是互動的，只要其中一個願意改變，另一方就會相應轉變。希望各位父母都能主動踏出一步，像那個媽媽一樣重新學習去理解子女，肯定他們的價值，重寫具盼望的家庭故事。只要我們攜手協力，就能為年輕人重燃希望，成為他們的守護者，讓香港的未來曙光再現。

作者張鳳儀是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問，徐雨燦是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心數據分析師，葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監

[張鳳儀、徐雨燦、葉兆輝]