香港天主教勞工事務委員會：疫苗接種不應與員工生計掛鈎

疫情反覆，百業蕭條，政府放寬社交措施，恢復經濟，屬無可厚非，不過政府過去多次提出的放寬措施均涉及勞資安排，惟每次都沒有為員工的權益設想，結果毫無議價能力的基層員工往往成為防疫措施執行上的犧牲品。以飲食業為例，食肆員工為迎合政府的檢疫安排，同時為盡早復工掙取生計，無奈犧牲私人時間定期往檢測中心進行病毒檢測；可是當中大部分僱主並沒有給予員工工時補償，有的甚至要員工自付檢測費用。要求食客使用「安心出行」或預先登記個人資料，亦增加員工工作量，並造成員工及食客之間不必要的衝突，令員工慘成磨心。

疫苗氣泡措施製造勞資矛盾

這次「疫苗氣泡」措施更直接將疫苗接種與食肆經營及員工生計掛鈎，赤裸裸地將防疫的責任推諉至最弱勢的員工身上，無視不同僱員的健康狀况之餘，亦帶頭欺壓員工，製造勞資矛盾。從衛生防疫角度，理論上愈多人接種疫苗有助減慢病毒散播，但是次疫苗研發至接種均史無前例，當中涉及的風險眾說紛紜，將員工接種疫苗作為分階段放寬食肆運作的關鍵條件，肯定對員工構成壓力，並變相強迫員工接種疫苗。食肆中不乏年紀老邁或身體欠佳員工，若不論年齡及身體狀况或其他原因一律要求打針，也難免令他們感到憂慮。同時，沒有議價能力的員工擔心，一旦拒絕僱主指示接種疫苗會被解僱，影響生計，故員工最後或被迫就範，這亦不免引起大量的勞資衝突。據報近日已有連鎖酒樓集團率先要求所有食肆員工接種疫苗，否則會面臨停工。

政府「疫苗氣泡」框架不僅適用於食肆，亦適用於醫院和老人院、宗教活動和婚禮等場所。相信日後涉及疫苗接種的勞資糾紛將有增無減。員工對接種疫苗與飯碗問題感到憂心忡忡，政府勞工處卻袖手旁觀，只鼓勵僱主與僱員磋商以達成共識。事實上接種疫苗與否屬個人選擇，員工拒絕接種疫苗是否涉及《僱傭條例》的不合理解僱條文等勞工權益，以及一旦接種後產生副作用，甚至死亡，是否獲享工傷補償等，勞工處一直含糊其辭，沒有清晰說明。食衛局長亦表示不會干預業界對不接種疫苗員工的做法，僅稱如業界執行新措施有困難，將維持現有防疫安排云云。這種事不關己的態度正反映政府不知民間疾苦，未能體諒基層員工的困境，其言論亦帶有半點威脅意味，叫人感到憤怒。

政府需從僱員角度提供支援

基於個人健康狀况及需要，接種疫苗到底是個人選擇，政府不應將接種疫苗與食肆經營及員工生計掛鈎，製造勞資矛盾。政府在訂定防疫政策時應「以人為本」，需從僱員角度考慮有關措施的影響及提供適當支援，例如加開檢測中心及流動檢測車，應付大量業界的檢測需求，及在可行情况下給予僱員財政補助等。在勞資關係上，勞工處更責無旁貸，應該主動發出指引，澄清僱主要求僱員接種疫苗下，僱傭雙方的法定的責任及權益，同時應主動介入相關的勞資糾紛個案，盡力維護員工的基本勞工權利。

[香港天主教勞工事務委員會]