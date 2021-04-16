陳宇謙：香港性教育出了什麼問題？

性教育課程散佈各科 近年亦無更新

2018年一項研究發現，現時教育局並沒有強制學校推行性教育，課程由校本主導，與其相關的內容散佈於中英文、通識、家政、宗教等不同學科中。然而早有報道指出這種做法往往令學校推行性教育的時數和內容難以逐小時逐頁計算，教學效能亦難以評估。

在課程範圍方面，政府早於1997年出版的《學校性教育指引》及2008年的《新修訂德育及公民教育課程架構》兩份文件提供指引。可是，這些指引隨着年月而逐漸被淡忘。以《學校性教育指引》為例，現時已沒有在教育局網站上載，而平機會2019年發表的《致教育局學校課程檢討專責小組意見書》亦指出其不再是「學校的課程指引文件」。近年曾有消息指教育局會推出新一份性教育課程文件，但至今仍是「只聞樓梯響」。至於《新修訂德育及公民教育課程架構》，當中與性教育相關的只佔一小部分，關注度亦遠不及國民身分認同範疇，在德育及公民教育僅佔中學5%至8%課時的情况下，可用於性教育的時間並不多。

學校不願花時間 老師也缺教授技巧

在學校層面，性教育亦不被重視。根據政府2012/13年訪問134間學校所得的調查結果，僅有86%的學校會透過主要學習領域／科目提供愛滋病或性教育，其所花的平均課時更只有4小時。此外，該研究亦發現有50%的學校不將愛滋病或性教育視為明確學習目標，更有四分之一的學校認為性教育屬低優先次序課題。

受此影響，不少老師亦缺乏提升教授性教育技巧的動力和機會。政府2012/13年的調查發現，只有66%受訪學校的老師曾接受有關愛滋病、性或生活技能教育的培訓，而突破組織2019年發表的研究亦指出，有58.5%的受訪青年覺得自己的中學老師沒有足夠知識、技巧、心態教導性教育課。

衛署工作坊內容保守 未符青年需要

由於不少學校自身缺乏推行性教育的資源和時間，各類校外機構（如衛生署及非政府機構）因此成為了中學性教育的主要提供者。然而這些機構各有不同的背景和立場，其向學生傳達的性知識和性觀念亦不一樣。例如衛生署向學校提供的性教育工作坊將性行為定義為「建基於男女相愛及婚姻關係下的正常行為」，亦主張「青少年應以適當的方法處理性衝動及避免接觸誘發性衝動的情况」，內容相對保守，亦未必符合青年的性教育需要。家計會2016年的調查發現中一至中六學生最希望學習與拍拖和戀愛相關的課題，但在這方面衛生署的工作坊則僅建議學生「與異性相處時，要檢討自己的言行有否過度親暱而引起誤會」和與戀人「設立一個身體接觸的底線」，對培養學生成熟面對戀愛關係的能力幫助有限。

青年從不可靠來源獲取資訊

學校性教育內容與青年期望有落差，驅使着他們透過其他渠道獲取資訊。家計會2016年的調查發現，75%中一至中六男生曾透過同學／朋友接收性知識，比例高於從老師和社工身上獲得相關知識者（71%）。令人擔憂的是，這75%的男生中近三分之一都知道從朋輩口中獲得的性知識不可靠，但在缺乏有效性教育下，不少青年都只能依靠着這些似是而非的資訊來建立自己對性以至兩性關係的理解。MWYO於2016年進行的調查亦發現，只有29%的受訪12至24歲青少年認為學校老師是自己性知識的主要來源，有11%甚至指自己的性知識主要來自色情電影或作品。

疫情下「青躍」和「母親的抉擇」都表示，與青年意外懷孕相關的求助個案大增，反映香港青年迫切需要正確、實用和全面的性教育。然而全面的性教育應包含哪些範疇？外國的例子也許能為我們帶來一點啟示，這亦是MWYO下一篇系列文章的討論重點。

（性教育系列．三之一）

作者是MWYO青年辦公室研究員

[陳宇謙]