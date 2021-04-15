陳帆川：「反送中」留下的娛樂遺產

香港娛樂圈颳起一股世代交替之風，由姜濤獲獎開始，引發一場激烈討論：到底年輕人是一代不如一代，還是應予他們更多機會？後來游學修與蕭若元圍繞香港電影業的發展唇槍舌劍，將這個世代矛盾推向高峰。近來無綫改革，由老將重披戰袍，跟ViuTV一個又一個的口碑節目形成強烈對比，也成為一場新舊對壘。凡此種種，皆顯示出大眾的取向——想給年輕一代多點機會。

事實上，姜濤跟其他支持新疆棉花的天王巨星、游學修跟蕭若元的江湖地位、ViuTV跟無綫的收視與影響力，皆無可比擬。上一代乘着1990至2000年代的快車，早已上神枱，成為香港人集體回憶。只是事到如今，雖然很多人仍懷緬舊日風光，卻對「食老本」的嘴臉深惡痛絕，渴望看見新人事新作風。這種對改朝換代的期盼，在毛記電視2015年開台時也出現過。

毛記在佔中後開台，同期還有CapTV崛起，其時港人對雨傘運動失敗收場感到迷惘，政治上無力，正好透過以抽政治水為主的網絡頻道紓解鬱悶。如今大家面對的政治無力感比當年有過之而無不及，連政治抽水的玩意都快成絕唱。明星藝人KOL想保住收入，對敏感議題避之則吉。

支持年輕人 相信年輕人

在兩年不到的時間裏，社會由民怨大爆發，壓縮至有口難言，於是唯一可以延續2019年精神的行動，就是支持年輕人、相信年輕人，不管是政客還是偶像。年輕人在社會的道德地位，或許是2019年運動所累積下來的遺產。奈何付出的與接收的，不一定是同一群人。

香港4條年輕YouTube頻道宣布合作，萬眾期待，蔚為佳話，年輕一代於艱難的氛圍中嶄露頭角，實屬難得。這跟政圈的悲劇形成反差——年輕的都在服刑，剩下幾位早已交棒的泛民元老，還在奔走相告。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]