李華明：廿幾載參選經歷看政改——泛民今天不應封死參選之路

從我一手的參選經歷，可以分析今次的新選舉模式。

雖然我完全明白今次中央以「愛國者治港」為藉口，出手落重藥來杜絕港獨分子進入所有政府的機關。自從2019年反修例的暴力衝擊，隨後的區議會選舉建制派大敗，18個區議會其中17個被非建制派控制，這些突變可謂震驚中央！其後再來一個「35+」的泛民參選立法會的口號，中央便狠狠還擊。

可是，從香港數十年的民主進程來看，這個「完善選舉方案」絕對是民主大倒退！

採比例代表制 本為保障建制派

本人經歷了1991年立法局的雙議席雙票制的選舉，當時全港劃分為9個選區，每區兩個議席，每位選民可選兩名候選人，我和司徒華在九龍東區勝出。到1995年改為單議席單票制，全港分為20個選區，每區一個議席，那次泛民加上獨立非建制共勝出17席，民建聯的大哥大曾鈺成、譚耀宗及程介南統統敗北。

因此，中央政府把單議席單票制改動為五大選區的比例代表制，目的是要確保每區有一定支持的民建聯和工聯會代表能勝出！但諷刺的是這制度也同時保障了有一定支持（夠數勝出便可）的非主流候選人也勝出，這比例代表的制度是防止一黨獨大，讓小眾的代表也有機會進入議會。

這個由中央政府設計出的制度，竟製造了機會給極端勢力選入立法會，中央又要一次動手術改變選舉制度，把35個直選議席大幅減至20，再利用雙議席單票制來確保建制派取得最少10個議席。

今次改動足足倒退26年

其實立法局（及回歸後的立法會）由1991年引入分區直選後，一人一票選出的議員由開始的18個，逐步增加至2012及2016年選舉的35個，這是一個清晰的民主進程。那時候中英雙方一直表示不能驟然大幅增加直選議席，一定要循序漸進，起初先由小圈子的選舉委員會選出一部分議員。1998年的選委會和今次提出的模式接近，基本上由建制派控制。當年有10個議席，到2000年減為6個，隨後更取消了。減少的議席便由直選取代。由此可見，歷次的政制方案皆以邁向增加直選議席為大方向。

可是，今次的改動把直選議席退回到1995年的20席！足足倒退了26年，可笑的，是政府及建制派生硬地說是為了更均衡參與，舉起由愛國者治港的旗，便所謂完善了選舉方法。把一個極少數市民能參與的選委會擴大百倍力量，選委會原本已成歷史，現在竟變成救命水泡，真令我十分唏噓！

市民根本不認識地區組織委員

中央把有民意授權的區議員掃出選委會，又切斷他們的政治功能，反而由分區委員會、防火會及滅罪會取代。特首在4月8日立法會答問大會上，回應政府如何透過議員收集民意、督促政府改善政策等，她竟指出政府可以透過同鄉會及以上組織聽取民意，她更鼓勵居民，若擔心舊樓的消防或治安問題，可求助於防火會、滅罪會。

我在地區工作數十年，十分了解這些地區組織的委員全部由民政專員委任，每年舉辦嘉年華會及講座等，普羅市民根本不認識這些委員，市民如何求助？反而區議員在地區皆設辦事處，更有助理協助處理市民的申訴，這些委任的委員可以取代區議員嗎？

整件事說穿了不過是政府輸打贏要。過往數十年來區議會一直由建制派控制，因此相安無事，地區資源全由建制壟斷。但在變了天之後，政府便廢除區議員的政治功能，難道有一天區議會再由建制控制，一切又推倒重來？

若拒提名泛民 社會壓力會衝向選委

這個新模式可說是滴水不漏，參選特首和立法會的提名已經百分百掌握在政府及中央手中。雖中方一些人物已公開表示立法會不要「清一色」，溫和的泛民也有愛國的、可以參選的；我的看法是泛民不應在今天把參選之路封死。在90個議席中，有學者估計泛民最多只拿到16席，肯定是少數，但泛民在立法會從來都是少數，只是掌握了三分之一的議席便可以對政改擁有否決的權力。

現在政改已沒有「五步曲」，泛民更不會拿到三分之一議席，難怪已有不少泛民表示拒絕做政治花瓶，及為提名向選委乞求。

但我認為，選委若拒絕提名泛民，社會大眾會看在眼裏，壓力反而會衝向選委。况且，在立法會內做少數派亦有生存之道，一樣可以用尖銳的言辭質問特首及局長，一樣可以為大眾發聲，在地區一樣可以為市民解決問題。只要有市民支持，少數派的作用仍存在的。

當然我並非鼓勵泛民立即表態參選，關鍵是中央政府要釋出善意，對泛民光譜內由左至右的代表都支持參選。况且，現在的風險已近乎零，沒有什麼事會令中央害怕的。

杜絕港獨激進只需資審會 毋須選委會

其實若單純是杜絕港獨及激進勢力進入議會，只需設立資格審查委員會把關，以愛國者的標準來踢走上述人士，再加上立法會議事規則已大幅修改，根本毋須擴大選委會的功能及提名權，更不用減少直選議席。歸根究柢，中央及特區政府有沒有反省一下，為何自回歸以來，支持泛民的市民一直在55%或以上？這才是香港的深層次矛盾！

作者是前立法會議員

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[李華明]