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2021年4月15日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：等到2047 還是2049？ ／文：張志剛
聞風筆動：白票違法論激化 泛民參選意欲再減／文：李先知
李華明：廿幾載參選經歷看政改——泛民今天不應封死參選之路
蘇鑰機、戴熾賢：從不同時期疫症看傳媒的角色
梁美芬：公社科切忌填鴨式授課
陳帆川：「反送中」留下的娛樂遺產
筆陣：等到2047 還是2049？ ／文：張志剛
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【明報文章】最近看到一篇在網上廣泛流傳的文章，標題是〈盲從過去、不顧現實、忽略未來〉，講的正是計劃在港深邊境沙嶺興建的超級殯儀城。
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筆陣：等到2047 還是2049？ ／文：張志剛
聞風筆動：白票違法論激化 泛民參選意欲再減／文：李先知
李華明：廿幾載參選經歷看政改——泛民今天不應封死參選之路
蘇鑰機、戴熾賢：從不同時期疫症看傳媒的角色
梁美芬：公社科切忌填鴨式授課
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