甘文鋒：中國治理模式對港人的啟發

昔有黑天鵝 今有紅天鵝

相信大家都聽過黑天鵝效應，指的是預期之外又對社會產生極大衝擊的事情，而在這件事發生之後，往往大家都嘗試去找出理由解釋。這個說法的典故，緣於歐洲人到達澳洲前，一直以為天鵝只有白色的，而在澳洲發現黑天鵝後，歐洲人的原有觀念才被打破。而在歷史上比較著名的黑天鵝事件，包括9．11事件、鐵達尼號沉沒，以及次按危機等等。

就中國的政治體制以及公共政策的決策過程，也許對很多政治學者而言，亦如一隻黑天鵝，自1989年一直有不同學者依據不同理論，預期這個國家的政治或經濟會崩盤，直到今天這個國家卻成為世界強國。因此德國學者韓博天（Sebastian Heilmann）以紅天鵝描述今天的中國政府的治理方式，代表了一個西方政治理論難以理解的實例，而這個例子對主流政治理論及世界帶來極大衝擊。

以實驗制定政策 非在議會打口水戰

那中國的決策過程有什麼特別之處？其實有兩句說話可以概括︰「摸着石頭過河」和「實踐是檢驗真理的唯一標準」。

中國在制定全國政策之前，往往經過3個步驟︰第一是在不同地點設立「試點」或「試驗區」；第二是將成功的經驗總結為「典型經驗」，並「以點帶面」在更廣泛的地區嘗試並修正；最後才是上升到全國，成為國家法律或政策。這種推動政策的方式和很多地方的議會審議剛剛相反，政策或法規不是在議會通過辯論找出一個各方能接受的妥協方案，而是經國務院頒布方向後，在地方試點實際試驗，並以實驗結果再決定是否廣泛推行。

關於這種以實驗制定政策的方法，其來源有不同說法︰第一，認為是美國學者杜威（John Dewey）於1919至1920年間在中國講學的影響；其二，是民國時期的平民教育及鄉村建設運動，當時已提出在不同地區選出一些地區開展實驗，並將其建設成為示範區，以起示範作用，這個方法和今天的做法已非常相似；而第三個來源，當然是1949年前中共在各個革命根據地進行土地改革的試驗，由此形成一套中央指導下不同地方分別使用不同方法做試驗的傳統。

時至今日，這種以個別地點試驗、並以點帶面到全國實施的方法，已成為中國制定政策的公式。這種方法是由執行、適應、修訂、再執行等幾個步驟周而復始地不斷運作，好處是面對環境急速變化的今天，政府往往能夠有效修訂及改變應對方法。因此我們就知道為什麼中國可以集中精力辦好事，因為時間用在實驗找出解決問題的政策，而非為了選舉而不斷在議會打口水戰。

完善選舉制度 一國兩制下的政策實驗

今天立法會首讀有關完善選舉制度條例草案，其實也可看作一國兩制下管治的其中一個政策實驗，今天的這個制度不會是最終方案，只會是改善香港管治的其中一步。在總結了這次改革的經驗後，在有需要的時候可能會有其他的政策。當然不是所有香港人都同意中央的每一個決定，但最少作為中國人，去了解中國制定政策的方式，卻肯定是關心我們國家發展的基本。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[甘文鋒]