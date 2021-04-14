黃浩華：電子消費券具實行困難 宜小心執行

個人資料風險

本地市民對私隱的意識日漸提升，特別經歷過2019年智慧燈柱事件及「安心出行」爭議後，會對疑似監控的技術產生芥蒂，所以會因為個別電子支付平台過往的私隱事故，選擇其他較放心的交易平台，甚至放棄申請消費券，間接降低消費券的使用率。以微信為例，2020年多倫多大學的安全研究團體公民實驗室（Citizen Lab）指微信監控國際用戶；當國際用戶在微信發放敏感內容時，系統會將該用戶放入黑名單，藉此協助實時審查中國用戶。因此在今時今日的氣氛下，本地市民未必會選用微信獲取及使用電子消費券。據報道，支付寶香港亦曾經於2016年被指會永久保留客戶資料，遠超出原來目的需要，有違反《私隱條例》之嫌。市民在使用電子消費券時，應該小心選擇能保障私隱的電子交易平台。另外，如果平台有需要在實行消費券時加入新功能，可能會導致收集更多的數據，甚至超出當初用戶註冊時接受的範圍。政府及平台有責任確保資料收集、處理及儲存時，都要在市民可接受範圍，否則會適得其反。

個別平台技術問題

八達通與其他平台的不同之處，是不需要實名登記及不硬性規定需要智能電話配合，老人家亦較易使用八達通，所以有可能成為4個平台中的大熱。不過，利用八達通實行消費券可能會遇到一些技術問題。首先就是八達通的限額問題，上限一旦增加至3000元，現時用戶是沒有辦法回復到使用消費券前的1000元上限，為用戶帶來不必要的麻煩。八達通的儲蓄是沒有限時功能，現有設計容許使用者5個月後才使用八達通卡的餘額，與電子消費券的使用規則有衝突，政府應該盡早交代在八達通實行電子消費券的詳情，以釋市民疑慮。

應該考慮加入PayMe

政府除了透過計劃帶動本地消費外，亦應藉此機會增加電子消費的使用者及不同平台的使用率。因此，除非一個平台的使用率過低或執行成本過高，否則應該盡量增加不同的支付平台，給予消費者更多的選擇。雖然坊間估計PayMe有零售點少的問題，但不少本地網上購物平台都接收PayMe付款，而且考慮到PayMe的230萬用戶群，實際上可以和支付寶香港270萬用戶量看齊。政府應以增加用戶滲透量為前提，及按民情需要，把PayMe涵括在項目內。

雖然理論上PayMe容許用戶把金額轉到銀行戶口，有違電子消費券的設計，但即使PayMe不在計劃內，市民仍可以用不同方法套現，例如出售消費券購買的產品，或者用消費券購買禮物卡或儲值卡，然後5個月後按個人喜好消費或出讓禮物卡。由此可見，將PayMe剔除，漏洞仍然存在。

就目前而言，電子消費券還有不少細節問題需要解決。政府應該在暑假前公布更多詳情，並應與各電子平台合作，共謀最佳的方法。

（作者按：以上只代表筆者的個人意見，並不代表他所屬任何團體的意見）

作者是資訊科技界選委

[黃浩華]