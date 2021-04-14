劉銳紹：從乒乓外交和馮可立看青年政策

（1）周恩來的話打動青年和世界

北京趁乒乓外交50年之際，高調重提這個外交成績，相信有兩大目的：

（1）中國既談美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館和海南撞機事件（保持政治張力），也談乒乓外交，就是要保持張弛有道的態勢，以作迴旋。

（2）中國要帶出以下信息：中方願與美國秉持尊重友好共贏的乒乓競技精神，在良性競爭下彼此成就（見駐美大使崔天凱語）；乒乓外交說明「國之交在於民相親」，在此嚴重困難時刻，應有破題解難的智慧（見新華社文章）。

不過，目前的形勢似乎是中國有心、美國無夢。中國高唱乒乓外交50年，但美國只由駐華使領館發文作一般淺談。相反，國務卿布林肯卻發言突出中美矛盾，同時放寬美國官員與台灣接觸的模式。皆因50年來的形勢已經大變，難以同日而語。

不過，在乒乓外交中最令我觸動的環節不是時勢轉移，而是周恩來回答美國乒乓球手科恩的一番話。科恩當年誤上中國隊的大巴，間接啟動乒乓外交，而他也是「嬉皮士」，於是問了周恩來對「嬉皮士」的看法。周恩來這樣回答：「可能現在世界青年對現狀有點不滿，想尋求真理。青年思想波動時會表現為各種形式。但各種表現形式不一定都是成熟的或固定的。因為，尋求真理的途徑總要通過各種實踐來證明是對還是不對，這在青年時代是許可的。各種思想都要通過實踐檢驗一下。我們年輕的時候也是這樣，所以我們懂得青年人的心理：特別好奇。」

周恩來又說：「按照人類發展來看，一個普遍真理最後總要被人們認識的，和自然界的規律一樣。我們贊成任何青年都有這種探討的要求，這是好事。要通過自己的實踐去認識。但是有一點，總要找到大多數人的共同性，這就可以使人類的大多數得到發展，得到進步，得到幸福。」（見外交部原歐美司拉美組沈允熬的回憶文章；周恩來接見到訪的五國乒乓球代表團時，沈是西班牙語翻譯）

科恩母親在美國看到報道，特地請香港朋友買鮮花空運到北京，送給周恩來致意。周恩來的話無論是出於真心還是策略，都令人感到理性、理智，能夠易位而處，有說服力，非常值得今天的中央、涉港事務和港府官員思考。記得趙紫陽「六四」前在天安門廣場最後一次公開露面時（1989年5月19日）說，他們也遊過行，臥過軌，「大家都這麼一股勁，年輕人嘛，我們都是從年輕人過來的」。

可見，須多理解年輕人，才能因勢利導從根本上解決問題。自「雨傘運動」以來，有內地朋友認為香港年輕人年少無知，不應參與社會運動。我說：鄧穎超積極參與「五四運動」，時年15歲，與黃之鋒參與「反國教科運動」時的年齡一樣。錢其琛成為上海大同大學附中的中共黨小組組長、黨支部書記，更只有14歲。中共的領導人，很多都參加過學生和社會運動。在當時的國民黨眼中，他們都是誤入歧途，甚至犯罪。

內地朋友又說年輕人衝動、激進，容易犯事。我不一概反對，年輕人必須盡快由幼嫩變得成熟，但官方也需要寬容引導，更不能設陷或胡亂設限。內地朋友再指年輕人容易受人唆擺，甚至被外部勢力利用。我也贊成要多解說，要警醒，但這不是最有說服力的禁制理由，人們反問：當年中共跟共產國際的關係又是怎樣的呢？

官方最大的辨析理據是：歷史背景不同，性質也不同，不能混為一談。但日後的歷史怎樣寫？今天沒有一人能說。中共應相信：歷史是（日後）人民寫的，而不是現政權寫的。如今，倘能像周恩來所說的內容那樣善待年輕人，才能解決眼前的困難和成就未來的歷史。

（2）執政者有否珍惜馮可立式的理性抗爭？

已忘記我在什麼時候與馮可立（人稱立叔）認識，應在1978年他擔任香港社區組織協會主任的歲月裏。1979年的艇戶事件，我也有採訪。那時候，他成為《公安條例》下第一代因公義抗爭而被拘控和判罪的社工。1984年，他赴英要求加速香港民主化，我也在倫敦採訪了他。日後的接觸更不止採訪關係，而是更深層次的社會和民主探索了。我們有相似的想法，知道英國不是仁慈的，所以不會「戀殖（民地）」，只會一起基於香港人的需要而理性爭取和抗爭，不是光看政府的性質，而是要看政府的實質施政。

所以，馮可立是香港民主化過程中第一批被懷疑、打壓、拘控的和平抗爭者，被港英政府視為「亂源」之一，但後來也逐步推動了社會某些改革。今天，社會抗爭由民生訴求擴大至公民和政治訴求，馮可立始終如一地堅持理性抗爭，關鍵是執政者懂不懂得珍惜這種代表着大多數人的力量？看來沒有！像馮可立式的抗爭、但又被拘控的第二代、第三代馮可立反而愈來愈多。

（3）從乒乓外交到馮可立的實踐思考青年政策

為官者必須靈活、彈性、智慧地思考青年政策和處理抗爭行為：

──「治亂世，用重典」的思維是否恰當？人們不會一概反對刑事案件的處理程序和方法，但反對政治化和鬥爭式的寧枉毋縱，這與現代文明的寧缺毋濫完全背道而馳。

──必須認識到今天的社會不滿，不單是青年的不滿，而是社會主流對政治打壓的普遍不滿。港府正進行的「完善選舉制度」將是另一項積累矛盾的措施。

──建制派近日經常放料，指「緊了之後就會鬆」，即官方做好一切堵塞漏洞的工作，掌握大局之後就會逐步減壓。可是，這種建基於浮泥上的願望，又有多少人相信呢？

作者是時事評論員

[劉銳紹]