陳景祥：政治「澳門化」，社團治港

立會將完成兩權合作 制衡角色大減

「完善」選舉制度之後，中央對行政和立法機關的控制能力大增。政府為宣傳新選舉制度印備的小冊子，附錄了一些「常見問題」，其中一條問：「選舉委員會的調整是今次完善選舉制度的核心要素，既被賦權選舉產生40名立法會議員，又掌握立法會議員候選人的提名權，是否代表中央控制立法會的組成？」

答案沒有直接說「是」或「否」，但立法會90個議席控制了40席，北京要取得過半數的46席可謂輕而易舉；早前有建議選委會應「選出」50名議員，把議會牢牢控制住，但這樣做實在「有礙觀瞻」，只選出40席是刻意留下一些「空間」給未來的議會。在當前的政治形勢下，中央要完全控制立法會非不能也，是不為而已！

據小冊子的解釋，新選舉制度下，選委會選出行政長官和部分立法會議員，兩者在選民基礎上有了共同點，有利於行政和立法的溝通，及落實行政主導體制。很明顯，未來立法會的主要功能是協助特區政府施政，完成兩權（立法、行政）合作，過去議會制衡政府的角色將會大減。

新選制下「無形」的管治聯盟

過去不斷有建議認為特區必須組成一個管治聯盟，令行政機關在立法會內可「夠票」通過政府的預算案、各項政策和法律，確保施政可以暢順有效。然而管治聯盟一直無法實現，因為香港沒有政黨政治，無法產生一個足以控制政府的執政黨。

新選舉制度之下，本地仍然沒有政黨政治，但卻有中共這個執政黨在背後「代勞」，透過新選舉制度各個環節「選出」選委成員、立法會議員和行政長官，變相形成一個「無形」的管治聯盟；這個聯盟雖然沒有政黨維繫，但北京在背後操盤協調折衷，無形的管治聯盟應可順利達成默契、互相配合。可以想像，舊制度的那種吵吵鬧鬧、議而不決的情况將成過去，政府的施政阻力將會大減……

完成改組之後，議會內反對聲音大減，加上《國安法》之下社會運動、媒體輿論以及抗爭活動都大大收斂，政府推行各項政策可如入無人之境、通行無阻。然而一旦政府的政策激起強烈反對、民間激烈抗爭，到時候不但特區政府，連北京也會被捲入——過去北京負責守尾關，可以作最後仲裁，新制度推出後北京「赤膊上陣」，由球證變成球員，要直接面對危機；以往是港人和特區政府的矛盾，以後將變成港人和北京的矛盾，這個轉變對特區管治將是一項新挑戰。

北京直接控制權取得主導地位

經「改善」之後的選舉制度，將令香港政治走向「澳門化」。回歸以來，香港和澳門的政局迥然有異，香港反政府、反中央的聲音和力量遠較澳門大，示威抗議活動就更多，令人覺得香港政治「不穩定」，社會也不和諧。澳門至今有3位行政長官，首兩位皆能順利做足兩屆10年，但香港自董建華先生開始、曾蔭權和梁振英都不足10年任期，梁振英更只能做一屆就落任……很明顯，在北京的評分表上，澳門才是一國兩制成功實踐的模範生，香港並不及格。

香港政治澳門化，可以有幾重解讀。首先是北京的直接控制權取得了主導地位。眾所周知，澳門在回歸前已經「中國化」，1966年「一二．三」事件，澳門民間社會全面接受北京的政治影響力，澳葡政府並承諾驅逐國民黨勢力，北京完全取得了在澳門的控制權。

香港情况完全不同，港英政府直到回歸前都仍然牢牢控制着香港的政局，末代港督彭定康更明令禁止公務員和預委會接觸，並不斷擴大立法局的民選成分，實行「民主抗共」。新選舉制度的設計，賦予北京可以循資格審查委員會和選舉委員會，把關「篩選」候選人，以及透過不同團體，選出符合北京心意的人選。

社團為基礎的選舉 「可控性」偏高

香港新選舉制度一大特色，是選舉委員會內很多成員均由團體產生，而澳門的「社團社會」，正是澳門政治的一大特色！據學者研究（註），澳門在2012年有5585個社團，以澳門本地居民約58萬人計，平均每1萬人就有約97個社團。傳統觀點都把澳門的政治制度形容為社團主義（corporatism），澳門社團作為法人選民，是澳門行政長官、立法會選舉的主要力量。

在香港，重組之後的選舉委員會，增加的新席位大多以社團為基礎（例如商界(第三)的香港中國企業協會(17席)、中小企業(15席)、內地港人團體(27席)、基層社團(60席)、同鄉會(60席)、全國性團體(110席)），至於選委會內原屬於個人票的，大都改成為團體票。換言之，選舉委員會的組成，基本上是以團體為基礎；新制度下，香港正逐步邁向澳門式的「社團主義」。在選舉時，社團票和個人票的分別就很明顯，前者容易受控制，後者比較困難，以社團為基礎的選舉，「可控性」及安全系數都偏高。

未來「權力槓桿」將在選委會

有人認為，新選舉制度的安排立法會變化較小，功能組別之中多個界別仍然保留個人票，而立法會是特區體制一部分，「社團主義」並未成為主流……其實不然。新選舉制度是一次大洗牌，未來「權力槓桿」將會在選舉委員會，北京透過選委成員調控政治體制內各個環節，所以日後觀察各股政治勢力的此消彼長，必須看選委會而非立法會，而選委會的運作模式，正是澳門「行之有效」的「社團主義」，香港正在按此模式逐步改造。

減政治爭拗 施政重點在經濟民生

政治澳門化另一要點，是減少政治爭拗，政府施政重點主要放在經濟民生，社會盡量「非政治化」，而為了加強政府認受性和爭取民意支持，將會增加更多直接發放福利的措施。澳門政府的福利很多時候毋須經過政策設計，而是直接發放，包括注資入公積金帳戶、現金分享措施（即派錢）、發放書簿津貼等。香港的《財政預算案》今年不派錢，改為派消費券，就是福利直接發放的其中一招，相信這種「與民共享」經濟成果的措施會陸續有來。

政治澳門化還有一項重要特徵，就是在各個領域加強愛國宣傳、愛國教育，加強北京在文化、意識形態等領域的話語權，強化民眾對內地一套價值觀的認同，這方面澳門十分成功！

新選舉制度的落實意味着政治權力大洗牌，香港「脫西入中」，一國兩制重新起步，而澳門經驗將成為香港的借鑑。

註：參考楊鳴宇：〈從比較政治角度理解澳門的政體穩定〉，《二十一世紀》雙月刊，2019年12月號

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]