觀點
蔡子強

筆陣

筆陣：香港與民主選舉愈走愈遠／文：蔡子強

【明報文章】一個符合自由民主原則的選舉，該包括9點。只可惜，近年事態的發展，以及北京的種種做法，已經讓這9點當中很多點被逐一打破，香港也與民主選舉愈走愈遠。

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