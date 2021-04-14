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2021年4月14日星期三
蔡子強
筆陣
筆陣：香港與民主選舉愈走愈遠／文：蔡子強
聞風筆動：西環約建制談議席分配 部分直選議員料轉戰選委 ／文：李先知
陳景祥：政治「澳門化」，社團治港
劉銳紹：從乒乓外交和馮可立看青年政策
黃浩華：電子消費券具實行困難 宜小心執行
甘文鋒：中國治理模式對港人的啟發
任建峰：還移民得起的香港中產
筆陣：香港與民主選舉愈走愈遠／文：蔡子強
【明報文章】一個符合自由民主原則的選舉，該包括9點。只可惜，近年事態的發展，以及北京的種種做法，已經讓這9點當中很多點被逐一打破，香港也與民主選舉愈走愈遠。
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筆陣：香港與民主選舉愈走愈遠／文：蔡子強
聞風筆動：西環約建制談議席分配 部分直選議員料轉戰選委 ／文：李先知
陳景祥：政治「澳門化」，社團治港
劉銳紹：從乒乓外交和馮可立看青年政策
黃浩華：電子消費券具實行困難 宜小心執行
甘文鋒：中國治理模式對港人的啟發
任建峰：還移民得起的香港中產
聞風筆動：西環約建制談議席分配 部分直選議員料轉戰選委 ／文：李先知
陳景祥：政治「澳門化」，社團治港
劉銳紹：從乒乓外交和馮可立看青年政策
黃浩華：電子消費券具實行困難 宜小心執行
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