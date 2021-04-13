陸頌雄：觀塘避風塘不宜填海 《保護海港條例》可檢討

筆者過去曾多次支持填海覓地，驟耳聽來在觀塘填海還不錯，既可以增加土地供應，又有利於社區發展。但時移世易，到底今時今日人多車多的觀塘還適合填海嗎？

觀塘避風塘曾經是一塘臭水，過往有團體曾建議填平觀塘避風塘，但由於民間早有共識保留啟德機場跑道原貌，計劃因而被擱置。不過，立法會近期有謝偉俊議員建議重啟觀塘避風塘填海計劃及修訂《保護海港條例》，為了這次辯論，筆者走進社區觀察，踏在觀塘海濱花園的木板道上，邊走邊細聽街坊的聲音，又有一番新見解。

填海建屋的原意是要為市民提供優質的居住及生活環境，當中需要整全的城市規劃，包括交通配套、社區設施、休憩用地、歷史保育、善用天然環境等，才是一個理想的宜居社區。但觀塘人口稠密，居民實在需要生活及休閒空間以作調劑，就算選擇填海，新增的土地未必會令居民受惠，反而令區內人口更多，或將商業帶增大，令區內士紳化的問題更嚴重，相信對居民來說並不是理想的做法。

善用避風塘功能 保留獨有面貌

觀塘避風塘在地理環境上有通風的功能，將鮮風從鯉魚門，透過啟德河的通風走廊，帶入黃大仙及九龍城。如果將啟德跑道區及觀塘之間約85公頃土地填海興建高樓大廈，會阻擋鮮風進入黃大仙，造成熱島效應，整個區域猶如一個巨大蒸籠，熱氣騰騰，不敢想像大熱天時居民在等車的苦况。

近年水上運動大行其道，區內亦有不少水上運動的愛好者，他們都期待市區中能有一片水域方便運動。政府早年提出「飛躍啟德」的構思，正正就是計劃把避風塘海域發展成水上活動用途，並且對啟德明渠及避風塘進行改善工作，例如旱季節流設施、阻止污水排放、對海牀局部挖泥、生物除污工程等。我們理應要善用避風塘大幅改善的水質，作為水上活動中心，舉辦龍舟、賽艇等活動，令愛好者及運動員受惠。

再者，與避風塘相連的「三條線」，其存在價值與我們息息相關。第一條是山脊線，獅子山的山脊線是九龍東區的標誌，填海後的高樓大廈將會阻礙景觀；第二條是海岸線，沿着啟德跑道及觀塘海濱，形成一條長形的海岸線，已成為居民休閒的好去處，由舊啟德機場啟用至今已有96年歷史，見證九龍東一代又一代的發展；第三條是歷史線，由衙前圍村、宋皇臺、龍津橋，加上啟德跑道，形成一條獨有的歷史線。在人口稠密的石屎森林中，居民需要喘息的空間，就九龍東而言，觀塘避風塘就是最佳的城市綠洲。

發展水上交通及輕軌鐵路

郵輪碼頭的交通配套一直未如理想，假日想與家人享受天倫之樂，去野餐、散步都不是易事，即使乘坐的士前往碼頭都是「有入無出」，所以更應要完善水路交通工具，由觀塘海濱連接至啟德郵輪碼頭，以至尖沙嘴及中環等熱門地點。

如果純粹為解決交通問題而大幅填海，無疑是因小失大，有見及此，我們提出各種方法以接駁郵輪碼頭與對外交通，例如營辦街渡航線（「嘩啦嘩啦」）來往碼頭及觀塘海濱，以及把即將落實的水上的士改為水上小巴，增加更多上落點及班次，帶動人流。長遠來說，政府應該要保留啟德輕軌項目，發展直線行走模式，或只連接啟德站至郵輪碼頭跑道，再以行人及單車天橋橫跨觀塘避風塘，打通兩岸的交通。

重新審視未來海港發展

一直以來，填海是增加土地供應的最直接方法，筆者並不反對填海造地，但先要考慮多方因素，包括選擇合適的位置、周全的城市規劃等，現階段重推觀塘避風塘填海並不可取。不過，政府由此開展檢討《保護海港條例》也是好事，以科學發展的態度，解除城市發展的緊箍咒，平衡發展與保育。

作者是工聯會立法會議員

[陸頌雄]