羅庭德：拓展北區多住20萬人 粉嶺「48區」公屋規劃卻混亂

背靠和合石 鄉村公路旁的48區

香港房屋問題嚴峻，相信沒有人會反對政府加快興建公屋，滿足市民住屋需求，惟政府的選址往往犧牲鄉郊地區的村民，成就更多的公屋居民。早在2016年，政府已將粉嶺48區工業及綠化用途地皮改劃為發展公營房屋用地，而位於公屋地盤旁的兩幅工業地則撥為「政府、社區及設施」用途，將來興建學校等設施，整個社區將建4000伙單位，容納1萬人。

對大眾及粉嶺居民而言，粉嶺48區是一個十分陌生的名字，實際位於粉嶺公路旁的大窩西支路、近何家園村的地方，即和合石墳場附近的地方。除和合石墳場外，該區附近建築主要是鄉村，如和興村、和合石村、畫眉山村及南華莆等，距離粉嶺港鐵站超過兩公里，目前只有1條專線小巴連接港鐵站與該區往來，並只有不多於6條巴士線途經該區。須知道，大窩西支路是粉嶺往來大埔的舊公路，部分路段已經是雙線雙程行車，並沒有擴闊的可能性。在鄉村間興建容納1萬人的公屋，交通配套及社區設施是一大難題。原本居住於和合石村及和興村的居民早已指出該區交通配套不足，要求增加巴士及小巴線，惟政府卻一直沒有正視居民訴求。

政府在提交區議會文件中指出，發展該區將在繁忙時間額外增加388小客車架次流量，在未有評估鄰近接駁道路如華明路、百和路、粉嶺公路，以及吐露港公路的車流量影響下，就得出對附近一帶交通並沒有明顯影響的結論，反而更令我擔心該區交通配套不足的問題。此外，疫情日漸回穩，市民出行恢復正常，開始迫爆東鐵線九卡車。未來恢復開放羅湖及落馬洲口岸情况下，東鐵如何疏導這1萬人，現時均沒有答案。

共享社區設施準則不一 規劃標準過時守舊

在48區的發展中，政府除預留14萬平方呎樓面興建商場、停車場及社區院舍等設施，更興建一所可容納24班的小學校舍，即現時何家園村住宅範圍。當局表示有關發展是根據規劃標準，配合鄰近公屋發展的教育設施配套，提供約612個小學學位，所以必須拆毁民居。

這裏牽涉兩個關於規劃的矛盾。第一，是關於規劃標準與社區設施共享的矛盾。根據政府說法，粉嶺48區的社區休憩設施是可以與47區共用位於粉嶺南百和路及一鳴路交界，距離48區公屋約1公里的公園。然而，粉嶺48區的教育設施卻不能按照同樣邏輯，共用粉嶺南一帶的教育設施，或在粉嶺南另覓選址興建。事實上，粉嶺48區的人口並不足夠形成一個獨立小社區，未來必然要依賴鄰區的商業及社區設施，政府在規劃時應按實際情况調整。根據《香港規劃標準與準則》就未來特定學齡組別的百分比推算，6至11歲小學學齡組別一般介乎4%至5%，以粉嶺48區新增1萬人口估算，6至11歲小學學齡組別人數約400至500，但實際人數因應生育率可能更低。政府應一併考慮鄰近暉明邨（位於華明邨以西）及未來房協於粉嶺區640戶的新資助房屋項目，在適當位置選址興建小學，為3個新建房屋項目提供足夠小學學位。

第二，根據規劃標準，粉嶺48區有小學校舍的規劃，卻沒有中學校舍的規劃，那麼未來48區居民在區內小學畢業後又該往何處升學？事實上，粉嶺48區的地盤根本沒有足夠空間興建小學及中學校舍，而社區設施又要與鄰區共用，引證粉嶺48區本身就受制於發展面積不足的困局。現在最弔詭的是，當局要一意孤行強推一個社區設施不足，而且人口不足以形成一個自給自足小社區的房屋項目，卻為求滿足過時的規劃標準，強硬地拆卸何家園民居興建小學，令居民作出無謂的犧牲。我認為政府必須正視空間不足的問題，既然房屋項目必須與鄰區共用設施，就應全面考慮鄰區的規劃，而非拆除現有民居，興建「到喉唔到肺」的教育設施。試想想，日後48區出現人口老化時，未有足夠適齡學童，該位處偏遠的48區小學又可能變成另一廢校。

在現今的政治環境下，發展不僅是「硬道理」，更成為難以抵擋的現實，只能寄望當局在規劃時可與時並進，摒棄舊有的思維，特別是盡快改革不合時宜且長期招人話柄的《香港規劃標準與準則》，才可建立更宜居及美好的香港。

作者是北區區議會主席

[羅庭德]