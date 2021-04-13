梁美儀：被消失的公平世界

排隊購物的市民，平靜有序，沒有躁動不安，大部分人都只是買百多至幾百塊的雜貨，而重點不在買些什麼，而在於以購物來表示一種態度，一種對當局不信任的表態。

排隊購物的市民清楚海關不是無理執法，連阿布泰也承認該店出售的多款產品，未有根據法例貼上足夠標籤提醒消費者。然而，當局的執法尺度是否公平？是否也對其他相類店舖，採取同一標準行事？

港人要求法律面前人人平等

海關是次執法行動都算大陣仗，出動約100人，分別到該店全港各區的店舖以至倉庫搜查，檢獲逾8800件涉案貨品。

不過，有幾間傳媒旋即在其他連鎖超市、雜貨店等，同樣在店舖貨架上，找到一些未有張貼中英文警告標語的貨品，但未發現海關採取相類的執法行動。當局若同樣在接獲舉報或投訴後有執法，應盡早向外公布，以消弭公眾的質疑及大力反擊那些「惡意誣衊海關」的言論。

不過，事實並非如此的話，海關則無法洗脫外界認為「當局在政治性執法，針對被視為『黃店』的商店」之想法。

香港人要求的，不是要政府有法不依，有法不執，而是要公道、公平，在法律面前人人平等，執法不因人而異；不要將法律作為打壓異己的工具，不要將執法變成一種政治恫嚇。在這世道下，有天連純粹呼籲選民在選舉中投「白票」亦屬違法的話，這要求或許已是太高，變得不合時宜？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]