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2021年4月13日星期二
袁彌昌
筆陣
筆陣：二次回歸的不足與隱憂／文：袁彌昌
聞風筆動：路線圖推打針被批擾民 官：不打針又復常無可能／文：李先知
黎恩灝：奧斯卡提名電影也講法治
劉進圖：規管白票 徒勞無功
梁美儀：被消失的公平世界
羅庭德：拓展北區多住20萬人 粉嶺「48區」公屋規劃卻混亂
陸頌雄：觀塘避風塘不宜填海 《保護海港條例》可檢討
歐陽五：中國為何支持歐盟戰略自主？
筆陣：二次回歸的不足與隱憂／文：袁彌昌
【明報文章】如果實施《國安法》和新選舉制度只是填補香港在國家安全的短板的治標手段的話，那麼「二次回歸」應當是治本的目標。
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筆陣：二次回歸的不足與隱憂／文：袁彌昌
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