鄭立：愛國而不協助政府者會被鎮壓

這點是源自「愛國」的定義，民主派的認知源自中華士人的思想，希望成為有如古代王朝的諫官，認為愛國是一種道德或感情表現，所以他們做的事情全部都是在於表達感情與道德，故可以出於良好的動機去反對統治者，企圖以道德高地去影響當權者的決策。

但在中國，北京政府被支持的原因，是在於它的成績；北京政府的正當性，源自在這30年來在科技、經濟、工業上的成就。我們不能否認，中國有相當多的人在這段時間生活與收入都大幅改善，因此，道德與感情是次要的，實利形成了北京政府的權力基礎。

協助北京政府等於協助中國人民得到更多的經濟利益，妨礙北京政府等於減少中國人民的經濟利益時，中國人民的利益與北京政府的利益，就已經相綁。相比之下，由廉價情感與道德構成的「愛國」，就蒼白無力。

情感上愛國者有如地雷

在不受當權者統治的地區，情感愛國對當權者是有用的，因為這會令人在海外協助當權者，並能夠抵抗被當地融入與收編。但被當權者正式統治後，這些作用就消失了。當權者需要的是能協助他們計劃成功的人，而不是為事情帶來了更高的隨機性、同時又爭奪「愛國」定義的「忠臣」。

情感上愛國的人，就有如一枚地雷，當土地是別人時就是當權者的武器，但當權者成功攻佔了那片土地後，就是需要被清除的對象，而地雷比起敵軍更可恨，因為敵軍還是可以溝通，投降後他們會自願離開或被收編，甚至變成合作對象。地雷卻無法溝通，從一個對敵人的威脅，變成對自己的威脅。

去到今天，強調要愛國者治港，其實就是排除這種另類愛國者的生存空間，長期自命愛國的民主派，才意識到長期表達愛國情感，不僅不會得到認同，反而會被清除。

作者是專欄作家

[鄭立]