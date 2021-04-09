觀點
馬嶽

筆陣

筆陣：自古皆有死 民無信不立 ／文：馬嶽

【明報文章】香港推出了兩款疫苗供接種一段時間，接種率持續偏低。我本來以為香港人抗疫疲勞，十分期待疫苗出現，會像英美人民般迅速大規模接種。不打科興我可以理解，但復必泰也未能引起熱潮，倒是頗出人意表的。

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