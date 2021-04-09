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2021年4月9日星期五
馬嶽
筆陣
筆陣：自古皆有死 民無信不立 ／文：馬嶽
聞風筆動：沙嶺殯葬城扯上大灣區 特首辦介入向深圳摸底 ／文：李先知
周永新：出生地、公民與社會發展、愛國情懷
田飛龍：新選舉法是香港民主秩序的優化
董禹：香港應謹慎引進SPAC上市機制
曾志豪：愈是完善愈是失敗
楊文俊：「一亂就收」的治標政策 無助解決社會問題
筆陣：自古皆有死 民無信不立 ／文：馬嶽
【明報文章】香港推出了兩款疫苗供接種一段時間，接種率持續偏低。我本來以為香港人抗疫疲勞，十分期待疫苗出現，會像英美人民般迅速大規模接種。不打科興我可以理解，但復必泰也未能引起熱潮，倒是頗出人意表的。
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筆陣：自古皆有死 民無信不立 ／文：馬嶽
聞風筆動：沙嶺殯葬城扯上大灣區 特首辦介入向深圳摸底 ／文：李先知
周永新：出生地、公民與社會發展、愛國情懷
田飛龍：新選舉法是香港民主秩序的優化
董禹：香港應謹慎引進SPAC上市機制
曾志豪：愈是完善愈是失敗
楊文俊：「一亂就收」的治標政策 無助解決社會問題
聞風筆動：沙嶺殯葬城扯上大灣區 特首辦介入向深圳摸底 ／文：李先知
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董禹：香港應謹慎引進SPAC上市機制
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