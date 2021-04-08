何濼生：新通識如何往前走

慎思明辨和個人成長

由於「慎思明辨」和「個人成長」的確重要，筆者原建議秉承並突顯通識科原來的精神，索性以「慎思明辨和個人成長」冠名。過去，Critical Thinking被譯為「批判性思考」，老師和學生容易跌入向外百般批判、自身卻欠缺謙卑自省的窠臼。如今新通識已定案為「公民與社會發展」，筆者雖有點失望，仍希望在落實新課程時，能顧及這兩個重要精神。

新課程比較聚焦國家發展，並引入「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」和「互聯相依的當代世界」主題，似乎應了2021年3月1日梁永達老師和梁恩榮教授鴻文（「梁文」，註）的憂慮，忽略了人類共同嚮往的普世價值。然而，只要我們強調「慎思明辨」和「個人成長」，即使聚焦國家發展，我們仍可強調國家是以自己探索的方式，追求人類共通的普世價值。

普世價值非政治形式

首先，從「慎思明辨」的過濾後，普世價值應理解為人類共同追求的美善，而非政治上的任何一種形式。不幸地，聯合國《世界人權宣言》第21條混淆了價值和手段，稱「人民的意志是政府權力的基礎；這一意志應以定期的和真正的選舉予以表現，而選舉應依據普遍和平等的投票權，並以不記名投票或相當的自由投票程序進行」。其實怎麼樣的政治制度才最能達到平等和自由，人類仍在不斷探索中。中國行的制度是以往績和能力考核選拔領導人，西方國家則以多黨競爭和選民投票決定誰會掌權。從人民的需要看，到底是中國的政體還是西方國家的政體更能服務國民，應該客觀科學地去論證，不應人云亦云，否則慎思明辨從何談起？

認真探討人權和正義

梁文關注「人權」未被列為課程指標之一：通識科原有的課程指引文件，明確提出「普世性價值的欣賞」應為預期的學習成果之一，但「人權」一詞在「重新冠名科目」課程初稿只出現過一次；相反，在原來的通識科的「今日香港」及「現代中國」單元中，「人權」與「責任」並舉，並與「正義」列作「與探討問題相關的價值觀和態度」。筆者認為，只要踏實地慎思明辨，什麼是真正的人權，什麼是責任，什麼是正義，在新課程中都應認真探討。明白什麼是真正的人權和正義並致力捍衛之，顯然也是「公民」應擔當的責任。

共建人類「文明的文化」

梁文擔心新課程要求具世界視野的公民素養要「植根中華文化」，「有失國際都市的風度，亦未能切合文化多元的世界趨勢」。我當然贊成不同文化的互相尊重。值得留意的是，中華文化本來就是廣納百川、非常包容的文化，亦毋須為文化的標籤去自尋煩惱。歷史上我們的所謂中華文化，其實是大雜燴，但我們有獨立思考，要培養獨立思考，尊重別人也尊重自己，不亢不卑，與其他國族共建人類「文明的文化」，這不單是個人成長的議題，更是人類前途的希望。

註：梁永達、梁恩榮，〈勿與世界公民教育潮流背道而馳！——評「重新冠名科目」課程初稿〉，《明報》，2021年3月1日

作者是嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生]