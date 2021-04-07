王予婷：力促疫苗接種 讓香港早復元

香港經濟早因中美博弈及社會事件拖累而面對下行壓力，新冠肺炎去年在全球快速擴散，香港疫情走勢亦反覆不定。特區政府逐步推行防控措施，包括嚴格檢疫，以及社交距離、處所營業、跨境往來的限制，令香港經濟雪上加霜，陷入深度衰退。各行各業尤其是基層市民處於水深火熱中，迫切期待香港經濟能走出衰退陰影。去年底新冠疫苗問世，給身處危局的世界帶來希望，也為遏制疫情、恢復正常生活帶來曙光。身為醫生的我們，對於市民終可接種疫苗感到鼓舞、興奮，很自然希望全社會都支持計劃，積極參與。今年初，港大與中大的民意調查顯示，僅約三至四成市民願意接種新冠疫苗，民意的取向令人擔心。在戰勝病毒的決心驅使下，我們「醫護誠信同行」在今年初開始構思推廣接種新冠疫苗的各項活動。

「醫護誠信同行」連同4個醫護團體（香港牙醫學會、香港私人執業專科醫生協會、香港西醫工會及香港女醫生協會）在1月7日至14日期間，以電子問卷調查醫護人員對接種新冠疫苗的意見，有以下發現：

（1）在930名受訪的醫護人員當中，78%願意接種新冠疫苗，而不願接種及懸而未決的受訪者就分別佔5%及17%。

（2）在疫苗類別選擇方面，最多受訪者選擇接種科興疫苗「克爾來福」，佔61%；其次為復星／BioNTech「復必泰」疫苗，佔22%；阿斯利康疫苗則佔11%。

（3）有67%私家診所執業醫生和20%私家診所牙醫願意在診所為市民提供新冠疫苗接種。此外，調查發現，若政府計劃設立社區疫苗接種中心，需要聘請醫護人員，有573人（62%）願意參與支援服務。

又有受訪醫護人員希望政府提供相關支援，包括提供統一的知情同意書；有關疫苗的詳細指引，涵蓋禁忌症、注意事項等；針對疫苗併發症的緊急處理藥物、用品和儀器；醫護人員培訓；24小時熱線，支援接種疫苗後出現問題的市民。

是次調查獲得醫護界積極參與，反映了眾醫護相信科學，並對疫苗有充分的信心，為政府接種疫苗計劃提供了一定的基礎。

另外，又有一友好團體「香港律師同行」在2月份以電子問卷調查接種疫苗的意見和傾向性。受訪的158個年齡為18至65歲的法律界人士當中，有75%願意接種，另有20%表示仍未決定，而不願意接種的只有4%。最多受訪者選擇接種科興疫苗，佔72%，其次為「復必泰」疫苗，以及阿斯利康疫苗，分別佔12%和5%。

「醫護誠信同行」又邀請香港教育工作者聯會於2月25日至3月4日做調查，了解教師對接種疫苗的意見，得到超過1500名在職及退休教師回應，得到以下結果：

（1）近四成半受訪教師表示願意接種疫苗，不願接種的有三成人，逾四分之一教師表示未決定是否接種。

（2）願意接種疫苗的600多位受訪教師中，選擇接種科興疫苗佔56%，「復必泰」疫苗佔17%，有2%選擇阿斯利康疫苗，亦有逾五分之一表示未決定接種哪款疫苗。

調查指，受訪者十分關注疫苗的副作用及有效性，當中有不少教師願意接種新冠疫苗，但亦有部分持觀望態度；因此，教聯會促請政府提供更多疫苗資訊，定期公開接種的相關數據，加強宣傳教育、說明接種疫苗的重要性，鼓勵更多市民參與接種，為師生早日恢復正常校園生活創造有利條件。

有異常個案後及時回應 可穩定市民信心

疫苗接種計劃開展至今，出現所謂「針後死亡」個案，事件引起大眾市民產生疑慮，即時取消大量預約。猶幸新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會迅即展開個案檢視，已明確指出與疫苗接種是沒有直接的因果關係。在外國亦有發生眾多接種疫苗後不久死亡的案例，經當地專家分析，不少個案未見是與接種疫苗有直接關係。這與香港專家的結論是不謀而合。此外，對於早前「復必泰」疫苗包裝出現問題而暫停接種，固然令人感到遺憾；我們明白，此乃預防性措施，旨在持續確保疫苗接種安全；政府現已恢復接種，相信政府會設法鼓勵市民按時接種第二針，以盡快達到群體免疫的效益。

我們雖然資源有限，仍然積極從不同的層面和方式去推廣接種新冠疫苗。隨着疫苗接種繼續推進，當出現異常個案後政府能及時回應，可穩定市民對接種的信心。「醫護誠信同行」確信聚沙成塔，只要共同努力，我們一定可以戰勝這場沒有硝煙的戰爭，讓市民生活回復正常，讓香港的社會和經濟重新煥發活力！

作者是醫護誠信同行副主席

[王予婷]