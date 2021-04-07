狄志遠、黃俊瑯：區議會委任制不能解決民怨

區議會自1980年代引入民選議員，一直以來都是逐步邁向全面直選，是香港政制民主化發展的一個重要指標。港英政府及特區政府對區議會推行全面直選，都抱開放態度，因區議會是地方諮詢機構，主要職能是就地方福利事宜、區內的公共設施及服務向政府提供意見，另外向區內的環境改善事務、康樂及文化活動撥款，因此區議會是關注地區事務，區議員要能有效發揮角色，必須掌握地區民意，從而反映民意，讓區議會的工作貼近民意。但委任議員並沒有民意基礎，過往區議會內的委任議員，意見較傾向政府的意願，容易忽略市民的意願。

譚耀宗可能考慮到近期區議會由泛民主導，地方事務變得政治化，於是提出重設委任制，抗衡民主派的影響力，希望藉此讓地方行政變得順暢。但筆者認為這是過於簡單的想法，改變區議會的政治權力分配，是將議會進一步政治化，令議員之間的對抗性加劇。

假如民主派在區議會內原本是佔多數，被迫變成少數聲音，他們在議會內會更加發難，抗爭更激烈，議會更難運作，到時委任議員能挽狂瀾！？就算政府委任一些有能之士，在持續抗爭的議會內，他們也難發揮正面作用。當然政府可以DQ他們認為麻煩的民主派議員，但這樣市民會有什麼反應？這有利紓解民怨？

不如政府首先放低矛盾

筆者與一些泛民議員交流時，了解他們都明白最終都要交出成績，只搞政治議題並不是長久之計，地區福利及環境設施改善是基本功。但當區議會引入委任議員，就會出現新矛盾點，大家的精神就走回爭拗，地區事務就被忽略了。

既然大家都明白區議會是要做好地區事務，區議員要交出改善地區事務的成績表，才能向選民有所交代，那倒不如政府首先放低矛盾，除去政治化，促進區議會聚焦地區事務，甚至擴大區議會在改善地區事務的職能，更有效改善社區，這才是真正處理民心。

人大決定了選委會及立法會的新安排，社會及市民仍在消化中，也思考如何更積極做好，現在又有建議改動區議會，有這需要嗎？有這急切性嗎？大家不如停一停，做好手頭的工作，再想想下一步如何推展社會的發展。說到底，改善政府施政，令市民受惠，才是眼前的目標。

作者狄志遠是新思維主席，黃俊瑯是新思維副主席

[狄志遠、黃俊瑯]