4名中學生：被拋棄的數據——從通識教育的三大爭辯看公眾討論的荒誕

通識考核：言之有據，還是立場為重？

通識科的一大爭議，在於有意見認為該科立場凌駕事實，過度重視個人見解，卻忽略對事實的基本認知。考評局重新冠名科目委員會主席劉智鵬教授，在今年初的網上研討會上，便曾批評現時通識科「意見行先、立場行先」（註1）。

實際上，考生的作答空間受卷一的題目形式所限。根據考評局的評分準則，考生只能通過引用及分析考卷提供的資料來獲取分數。如2012年卷一第1題，考生要根據統計圖表來描述人口趨勢，不能憑藉自己的感覺作陳述（註2）。同理，即使是要求就議題表明個人立場的題目，考生也要引用卷內資料來佐證自己的觀點，否則分數會適當下調。足見考生是以卷內資料作證據論述，但卷內的資料到底是客觀的統計數據，還是攙雜主觀立場呢？

我們把9年來所有卷一資料分類（圖1），其中較客觀的（統計數據、研究報告、新聞）佔七成，而相對主觀的佔約三成，可見陳述事實的資料居多，僅少數資料帶有主觀立場。

同時，我們認為帶有主觀成分的資料也有其存在的必要。教育心理學家將學習分為「記憶、理解、應用、分析、評鑑、創造」6個遞進層級（註3）。透過多樣的資料，學生能運用高階思維，就客觀事實和主觀評價，分別作分析及評鑑。倘若考生只需陳述及列出事實，考評恐怕會出現天花板效應（Ceiling effect），普遍考生都能獲取高分，導致試卷無法反映其真實水平，劃分不同能力的學生。

用數據說話：考題「偏重政治」如故？

除此之外，通識科文憑試「偏重政治」亦一直為人詬病。資深通識科教師吳壁堅老師曾在文章中表示，認同「通識科的試題偏重政治範疇」說法（註4）；「通識之父」陳岡校長也早在2014年撰文指出，通識科2012至2014年筆試政治題的比重（約20%至37%），是課程大綱佔比（約14%）的1.5至2.7倍（註5）。近期，他再度撰文，以自己當年的數據指出通識公開試「異化」，過度偏重政治（註6）。

我們沿用陳校長的方法，整理了2012年文憑試開考至今的政治題比例。如陳校長所言，2012至2014年間政治題的佔比的確較重，最高達37%；但根據圖2，自2014年起，整體比例呈下降趨勢，2017年和2018年甚至沒有政治題。

經計算後，2012至2020年的政治題比例，平均為筆試總分的18%，而近5年，即2016年起，比例是14%，約是全卷的七分之一。值得注意的是，凡是和香港政治相關的題目，不論主次，我們在計算時都會一併歸入政治類。例如2016年卷一中的第2題，該題要求考生回答香港競爭力和民主指數的關聯（註7），雖然只有部分和政治相關，但也會計算在比例之內，實際數字理應更小。從高估後的數字來看，近5年政治題的比例與課程大綱中的14%十分接近，通識科是否異化有待考究。

通識科中國議題「偏重負面描述」：是真是假？

通識科的另一爭議，在於有意見認為課程內容對中國的描述過為負面，容易令學生對國家產生不良觀感。近期，行政會議成員羅范椒芬女士在《明報》發文，稱審閱了10本通識教科書後，發現有「部分」教科書描述國家負面事件甚「多」，嚴重影響學生對國家的觀感（註8）。羅范椒芬女士運用實質證據支持自己的看法，雖然勝於無憑無據的評論，卻缺乏具體統計數據，僅使用了意思含糊的詞語來批評通識科在中國議題上有失偏頗，難以建立有建設性的討論。例如：「部分」一詞是指10本中多少本的教科書呢？負面描述「多」又是指佔內容的多少呢？就此，我們分析了文憑試卷一和卷二中與中國相關的題目，嘗試回應「通識科偏重對中國的負面描述」的一大爭議。

圖3將中國相關試題分成4類（以題目分數計算佔比），分別是正面、負面、正負皆有及沒有情緒導向。其中負面的佔約四分之一，正面僅佔不足十分之一。負面描述是正面的近3倍，通識卷內對中國負面描述較多的說法不無道理。

但當我們放眼到全部類別，結論又有所不同。在所有題目（所佔分數）中，正負皆有及沒有情緒導向的佔約七成，加上正面的，共佔總體的四分之三。負面描述是否過多，有待商榷。更甚，中國相關的負面內容大體圍繞國家重點關注事項，如留守兒童及城鄉差距等問題。若稱國家相關發展方針為負面描述，難免有些牽強附會。

撇開通識爭議 公共討論該如何重回正軌？

綜上所述，我們簡單用數字回應了通識科的幾個爭議。如文首所言，雙方持份者圍繞通識科一直爭辯不休，卻均缺少實質證據的支撐，而這一現象正正揭示了香港現時公共討論的弊病。

哈佛的統計學家Frederick Mosteller曾言道：「用統計數字來說謊容易，但是不用統計數字更容易說謊。」統計數字雖常被誤用誤解，但往往能夠排除一些極端的觀點，其作為信息的載體，是溝通的一大利器。通過引用數字，公眾能在同一切入點作具建設性的討論，不再是牛頭不對馬嘴，各執一詞。若議員及專業人士能多就不同社會議題運用統計數字來發表意見，相信能奠定公共討論的良好基礎，緩解困擾香港多時的分化討論，長遠有利香港發展。

註1：〈教師指新通識難練思考 冠名會：舊科立場行先〉，《明報》，2021年2月11日

註2：2012年卷一1a題：「描述資料A顯示香港人口統計數字的一些趨勢。」

註3：Bloom, Benjamin Samuel, David R. Krathwohl, and Bertram B. Masia. 1986. Taxonomy of educational objectives : the classification of educational goals. New York: Longman.

註4：吳壁堅，〈要解決通識科試題偏重政治的弊病〉，《大公報》，2019年11月1日

註5：陳岡，〈抗爭是學習通識的成果？——探討「通識科偏重政治」的深層原因〉，《明報》，2014年9月25日

註6：陳岡，〈改革通識科 本可由改革考局教局人事起——回應特首提出「糾正通識科異化」〉，《明報》，2020年12月8日

註7：2016年卷一2b題：「資料B顯示民主指數和全球競爭力指數的排名。你認為兩者的排名有沒有關係？利用資料B解釋你的答案。」

註8：羅范椒芬，〈談通識教育科：不忘初心，方得始終〉，《明報》，2020年12月4日

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[4名中學生]