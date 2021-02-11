筆陣：沒有了選舉、新聞自由、制衡，縱然解決了「地產霸權」，也可以有「金融霸權」／文：蔡子強

【明報文章】中央今次的做法，無疑是變相廢了香港選舉，在他們眼中，選舉並不是個好東西，因為選舉永遠帶來不確定性，七一50萬人上街後，2003年那次區選，建制大敗，當時他們還有耐性，更新和活化建制政黨，加強地區工作，強化選舉機器，臥薪嘗膽，捲土重來。但勢估不到，16年後，一場反修例運動，建制在2019年區選輸得更慘，再次讓中央頭痛。今回中央再也沒有那份耐性，於是索性一勞永逸，從此消滅選舉。中央並不欣賞選舉和民主的好處，如反饋、修正錯誤、制衡等，除了把國家安全放在首位外，他們亦傾向從實際行政效率出發。在他們眼中，過去20多年，議會一直吵吵鬧鬧，近年拉布、衝突無日無之，行政立法互不咬弦，但社會的「深層次矛盾」依舊，如土地、房屋、貧富懸殊、青年向上社會流動等，也成了社會動亂的溫牀。因此今次中央索性把行政和立法的主導權一把抓回手上，估計在其強勢主導下，很快便會出手。因此我很早便斷言，民主派固然是輸家，但相信工商界也難倖免，糾纏多時的強積金對冲、空置稅等，估計將要來個了斷，就算是地產商在新界囤地，亦該很快被開刀，一場針對大地產商和工商界tycoons的港版「土改」、「三反五反」（若然不知道是什麼的話，請自己翻翻黨史），山雨欲來。但問題是，單是為了打擊地產霸權，以及行政高效，而犧牲了制衡，就可管好香港嗎？會否又埋下新的炸彈，出現新的腐敗？解決了「地產霸權」，也可以出現「金融霸權」。