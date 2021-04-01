香港天主教勞工事務委員會：羅局長，請不要在人家傷口灑鹽

「美化」無薪假 混淆視聽

勞工及福利局長羅致光早前出席立法會會議時卻表示，企業安排員工放無薪假猶如「分享工作」（job sharing），否則僱主可解僱約兩成員工，形容是市場靈活反應，即使影響員工收入，好過「被裁」，所以希望大家互諒互讓。

「分享工作」（job sharing）的原意是配合僱員生活而安排工作多寡，僱員從而有更多空間享受私人生活、天倫之樂、進修或參與社會事務，藉以改善生活質素。對僱主而言，這可加強人手調配的彈性，同時可加強個別工作的穩定性及延續性。

疫情席捲各行各業，不少被迫放無薪假的僱員收入大減，甚至沒有收入，家庭經濟已捉襟見肘。名義上放無薪假的僱員仍是受僱，所以不會像被解僱般得到長期服務金及遣散費。若僱員長期放無薪假，也難符合申領在職家庭津貼每月最少工作144小時的最低要求。即使政府2月時宣布放寬申領在職家庭津貼的工時限制至72小時，但最快6月才生效，遠水不能救近火。可見疫下不少家庭缺乏經濟支援，無不感徬徨無助。

這些被迫放無薪假的僱員多遍及建造、零售、飲食及運輸等低薪行業，手停口停，他們寧願多掙取收入，也不願意被削薪減時。因此無薪假對僱員來說沒有好處，局長卻大言不慚，把無薪假「美化」成「分享工作」，不僅混淆視聽，有關言論更是在人家傷口灑鹽，反映局長未能體察就業不足階層的困苦。

「互諒互讓」？未明基層僱員無奈

羅局長期望勞資雙方「互諒互讓」，這亦反映局長未明基層僱員的無奈。在缺乏集體談判權及相關法例保障下，香港勞資實力一直懸殊，基層僱員根本沒有議價能力。面對削薪裁員，他們為保職位收入，往往忍氣吞聲。若局長不是不諳勞資地位失衡的實况，就是坐視不理，拒絕站在弱勢勞工一方，捍衛勞工權益，任由僱員繼續被僱主「宰割」，自生自滅。

社會經濟受疫情重創，同時為不少失業及就業不足家庭帶來即時且嚴峻的生活危機。為最貧窮者而設的綜援已不能應對社會普遍性的失業情况。其資產限額嚴苛，僱員須先耗盡積蓄，才可申領。本港現時失業人數逾26萬，申領失業綜援個案約1.9萬多宗（註1），僅佔整體失業人數約7.5%，反映大部分被裁僱員沒有申領綜援，未有得到援助。

失業借貸 風險要失業者承擔

不同光譜的勞工團體及政黨均要求政府設立短期失業援助金，卻不得要領。羅局長反稱失業援助金涉及道德風險，而且其他地方沒有毋須供款及不設審查的失業援助計劃，還需考慮財赤風險云云。根據資料，各政黨及勞工團體提出的失業援助金額介乎每人每月6000至9000元，為期6個月，所涉公帑由88億至130億元不等，遠低於「保就業」計劃所耗用的大約920億元（註2）。政府願意耗用大筆公帑，不論企業疫下的盈虧，以行政方便為由，一刀切為僱主提供即時支援，但對於水深火熱的僱員則錙銖必較，一而再拒絕推行失業援助金，分明是厚此薄彼。

政府不願意推出失業援助金，反推出失業借貸，提供最多相等於6個月收入的貸款，上限8萬元，首年只需還息，其後可分5年償還，期內清還則退回全數利息。計劃內容看來相當吸引，但變相慫恿市民先使未來錢，或以債抵債，結果都是由失業人士承擔風險。本港疫情反覆，政府抗疫表現「有目共睹」，市民只能自求多福。若各行各業再次停頓，基層收入仍是不穩，失業人士最終或無法償還債務，到時家庭經濟及基層兒童生活更不堪設想。因此失業借貸最多是為市民提供多一個選項，實無法取代失業援助。

應實施「3個月失業援助」

全球化下，金融危機及因疫症引發的經濟問題無遠弗屆，僱員隨時面對失業風險，失業再不純是個人問題。惟政府無視疫下民間疾苦，強行要基層僱員及其家庭獨自承擔失業風險及家庭經濟困境，拒絕設立失業援助，實在教人失望。政府與其視失業貸款為緩衝之計，期望經濟好轉，僱員收入自然改善，倒不如實事求是，立即實施失業援助，建議資助金額為僱員之前月薪八成，為期3個月，申領金額上限為相應的全港僱員就業收入中位數，讓他們即時渡過經濟難關。政府亦應立即展開失業保險的研究，未雨綢繆，為下次不能預測的經濟逆轉作好準備。

註1：bit.ly/3diay9z

註2：bit.ly/2PBwKmy

[香港天主教勞工事務委員會]