陳帆川：從新疆棉花事件 看本土娛樂小陽春

出於愛國情緒而抵制外國貨，在中國並不新鮮，雖然沒有一次會成為國民習慣，但已足夠警醒商家：「不能吃中國的飯，砸中國的鍋」。這次棉花事件告訴世界，中國醞釀抵制的情緒，不用太多前因後果，不用太長發酵時間，只要在黨牢牢掌握的社交媒體上一推，情緒話到就到，要多少有多少，而且點到即止，不易招致一發不可收拾的打砸搶。

反觀香港還能在這些情緒上置身事外，李梓敬的同伴還能穿著Nike去反H&M，而無受到千夫所指，反映這種仇外的情緒在香港未成氣候，仍停留於笑話一則、隔岸觀火的階段。

香港雖然發展出黃、藍經濟圈，但那是一種由下而上的情緒，無法受單獨權威機構擺佈，例如很多黃店被指是暗藍，而本地明星為藍店代言又會被認為是純粹賺錢而可原諒，雖然網民天天為此吵架，但總算百花齊放，不如新疆棉花事件般壁壘分明，嚇得明星們冒着巨額賠款的風險也爭相要逃。

而香港在這空間裏，影視娛樂也颳起了一陣小陽春，YouTube熱門影片中的音樂影片不再由韓國和歐美專美，而出現了本地男團女團新歌。即使部分明星、YouTuber跟藍店扯上關係，也無阻市民支持本地偶像的熱情。香港人不談政治，只從支持本土的角度出發，撐起娛樂圈，這是否一條出路？

缺乏真材實料 就沒有話語權

自己人撐自己人，聽來很浪漫。香港商家今天聘請代言人，尚且能不問政治立場——最好沒有立場，方便左右逢源盡吸年輕顧客。不過，萬一他朝做代言人的先決條件是表態愛國、撐新疆棉，跟大陸接軌，屆時支持者們如何自處？偶像們還算不算代表本土精神與價值？

香港已經是一個連奧斯卡都沒得看的國際都會，認為明星不返大陸賺錢，留在香港塘水滾塘魚，就能享受免於政治表態的自由，無疑自欺欺人，除非那位萬人迷，不止吃中國的飯，還有能力吃台灣的飯、亞洲的飯，甚至歐美的飯。缺乏真材實料，就沒有話語權，不要心存幻想。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]