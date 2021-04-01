梁美芬：新視野去看新選制

「均衡參與」是設計香港選舉制度的重要原則，早在1990年，基本法草委會主任姬鵬飛就說過，香港的政治體制必須兼顧社會各階層的利益，2004年4月全國人大常委會的決定就寫得更加清晰：「有關香港特別行政區行政長官和立法會產生辦法的任何改變，都應遵循與香港社會、經濟、政治的發展相協調，有利於社會各階層、各界別、各方面的均衡參與，有利於行政主導體制的有效運行，有利於保持香港的長期繁榮穩定等原則。」

基本法頒布至今已31年，香港的經濟結構和社會情况有轉變是自然不過的事，世界也在變，特別是近年政局動盪不穩，反對派為求撈取選票變得愈來愈民粹和激進，甚至密謀在立法會和選委會佔過半數以奪權，直接威脅中央在香港行使主權，連本應實事求是專注民生工作的區議會亦變得高度政治化，令香港社會完全撕裂。中央為了維護香港社會繁榮穩定，出手完善香港選舉制度，是中央事權，也是中央責任。

方案出爐之前，不少細節已經廣泛流傳，例如取消選委會區議員議席，完全是意料之中。取而代之的是分區委員會、撲滅罪行委員會、防火委員會委員的代表互選156席。筆者從事地區工作認識很多分區委員會、滅罪會和防火會委員，他們絕大多數並沒有政治野心，只是一心一意服務社會的人士，當中不乏有能之士。未來的選委會吸納他們代表各區市民，反映真正的地區需要，一定勝過現在因為政治鬥爭而嚴重變質的區議會。

另一值得一提的改動，是在第二界別加入當然委員，或由全國性包括中國工程院等各行業泰斗組織的香港成員提名選出委員。例如袁國勇教授就是中國工程院院士。他們都是香港人，因為成就卓越而得到國家聘用委任，他們對選舉鮮有興趣，日後這類精英就可透過提名互選或者當然方式成為選委，運用其卓越知識和眼光為香港選賢與能，乃香港市民的福氣。

評價今次選舉改革的好壞，不能夠用反對派所說單以直選議席增減，或人頭票去評斷，而是要看新制度能夠吸納更多有能的愛國人士參與管治。筆者相信新方案既能牢牢抓緊「愛國者治港」的原則，又能提高香港從政者和管治的質素。

作者是香港基本法委員會委員、立法會議員

[梁美芬]