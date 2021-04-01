楊志剛：美國最具誠信的情報員，談新疆的真實

「情報誠信獎」得主的遭遇

中國沒有要求美國不要誤會，因為深知美國沒有誤會，而是處心積慮的製造假真相。西方有不少人道出美國的邪惡意圖。其中之一，正是天下第一吹哨英雄斯諾登先生的「師兄」。

斯諾登於2013年踢爆美國非法偷聽全世界，連德國總理私人電話亦難逃一劫。當年我在電視看到奧巴馬總統擺出一副撲克面孔說：「我們現在沒有偷聽默克爾總理的電話」，我忍不住大笑，同時亦為默克爾總理感到悲涼。是多麼無奈，在美國霸凌全球之下，有多少國家能行使獨立自主的外交政策？一個國家沒有完全獨立的外交自主，又豈能稱為完整的「主權國」？

斯諾登事件爆發後，美國對他展開全球追捕。香港有幸，在斯諾登走投無路時曾經替他遮風擋雨，並爭取時間，讓他飛往俄羅斯尋求庇護。白宮國家安全顧問曾表態要求香港引渡斯諾登，在斯諾登離港後，白宮公開對港深表不滿，而現任美國國務卿布林肯，便是當年白宮國家安全副顧問。歷史會為時任特首梁振英處理該燙手山芋記下一功。同年，斯諾登獲頒發美國Sam Adams Award「情報誠信獎」。該獎的標誌是「照亮黑暗角落的燭光」，由一群美國中央情報局退休官員組成，每年頒發給一名敢於不顧一切捍衛誠信和道德的情報人員。今年的獎項剛於兩周前頒發，獲獎人是英國情報組織MI5一名畢業於劍橋大學的女情報分析員。

另一位獲情報誠信獎的是維基解密創辦人阿桑奇。他於2010年獲獎。有斯諾登、阿桑奇等光輝名字的照耀，這項情報誠信獎的權威性，以及獲獎者的誠信度，不言而喻。遺憾的是，該獎的很多獲獎者，不是逃亡如斯諾登，便是身陷黑牢如阿桑奇——他今天依然愁困黑牢；他為全世界發聲，自己卻因此而被滅聲；他讓全人類看清世界，自己卻因此不見天日。

美軍上校道出美國邪惡意圖

斯諾登和阿桑奇在「情報誠信榜」上有一位「師兄」，較他們兩人更早獲情報誠信獎，這位於2009年獲獎的師兄是美軍上校，並曾任美國前國務卿鮑威爾的幕僚長，名叫韋其信（Lawrence Wilkerson；又譯威爾克森）。他是少數獲情報誠信獎而沒有被滅聲的幸運兒。他更經常公開發表意見，接受媒體採訪、出席論壇，讓公眾能從「照亮黑暗角落的燭光」得到啟發。我仔細閱讀了這位洞燭黑暗者的所有公開發言，以及他的著作《戰爭並非是為了真相、公義，和維持美國模式》，這是一段具啟發的閱讀旅程。

美國前國務卿鮑威爾2003年2月5日在聯合國作出對伊拉克發動戰爭的匯報，是由韋其信作最後審理。在一篇訪問中，他表示：「我參與那場匯報的整理，是我專業生命的最低點。我參與了對美國人民的一場騙局、對國際社會的一場騙局、對聯合國安理會的一場騙局」；並稱之為他一生最大的錯誤。

韋其信在3年前一場演講中表示：美國在阿富汗繼續駐兵的目的是要搗亂中國的一帶一路。另一個原因是「新疆有2000多萬維族人」，他們不喜歡漢人（按：根據內地人口統計數據，2018年新疆常住人口有2486.76萬，維吾爾族人口有1271.84萬）；中情局想搞亂中國，最好的方法就是利用這些維族人。「如果中情局能夠利用好這些維吾爾族人，與那些維吾爾族人一起不斷地刺激北京，這樣就毋須外力，直接從內部搞垮中國。」韋其信說。

「為何要動武呢？」

對於美國好戰分子經常說中國是美國最大威脅，韋其信表示這完全是因為他們以此為由，脅迫國會提供更多國防開支，因為養活美軍的開支，是天文數字。「中國在全球只有11、12個軍事基地，美國有800個……美國有12艘航母，中國只有一艘……但航母很容易被攻擊，用來對付無招架之力的小國如巴拿馬當然可以，但遇到真正對手，30分鐘內便會被擊沉，船上5000名海軍連同納稅人140億美元的資產便永沉大海。」

韋其信認為中美最大機會開戰是台灣問題。美國不斷打台灣牌，而台灣是中國的紅線。他說：「台灣問題已是定局。中國不會正式揮軍攻台，而只會讓台灣明白如不和北京全面合作，會有何後果。台灣已時日無多，其所能做的，就是抗議一輪，然後就範。」他不相信美國會出兵，但他說可能估計錯誤：「如果美國出兵，雙方都很快會明白最終無可避免會使用核子武器。任何一方以為先下手為強採取第一波核攻擊後可以全身而退，這實屬妄想，因為對方的核武報復，會在幾秒鐘之內來到。是幾秒鐘。到時全球氣候大變化，很可能會提早50年來到。」

「我曾聽過很有理智和思想的人說：對中國動武，最佳時機就是現在，因為愈遲動武，中國便愈強。但我反問：為何要動武呢？」韋其信說。

美國一貫手法：從內部搗亂顛覆

當年炮製伊拉克血腥冤案的最大傳媒推手，是《紐約時報》。美國出兵伊拉克一年之後，《紐時》於2004年5月26日以「編輯部」名義刊登聲明，承認在報道伊拉克擁有大殺傷力武器時，該報「並無做到應有的嚴謹」。這篇約1153字的半道歉聲明，就抵消了數十萬伊拉克家庭家破人亡妻離子散。

這次「種族滅絕」信息戰，被世衛專家痛罵「無恥」的《紐時》已蠢蠢欲動。港人宜拭目以待，認清事實。韋其信提醒我們，美國的一貫手法，是從內部進行搗亂和顛覆。

作者是教育工作者

[楊志剛]