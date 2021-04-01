計巍巍：人才短缺左右文化遺產保育成敗

文化遺產資源多元 文化遺產顧問缺乏

自1998年起，《環境影響評估條例》的頒行，使得考古也包括在文化遺產評估之內，成為環境影響評估的一部分。環評公司需要就擬建工程或開發對環境的影響進行評估研究，並提出緩解措施，包括水、空氣、土壤、聲音、生態及文化遺產等方面。

而環評條例下的日常文化遺產影響評估工作，需遵循「文化遺產影響評估指引」。此指引中所規定的評估對象，不止限於政府資料庫中已記錄的文物地點（heritage sites），還包括政府資料系統未記錄的、具有較高歷史價值的建築、構築物、遺址，及文化景觀（cultural landscape），如氏族墳墓、古戰場、古徑、風水林與風水池塘等。而在基線研究中，文化遺產顧問也不會只梳理《古物及古蹟條例》所規定的1800年以前的古代遺物（relic）和古物（antiquity），而通常會將研究範圍擴展到20世紀上半葉。

因此，實際上，一個已經環評的項目，若經正常的文化遺產基線研究，顧問有很大機會通過系統的資料索取，識別到類似主教山配水庫此類特殊的構築物，並在基線研究報告中向古物古蹟辦事處作報告。但在文化遺產顧問缺乏的情况下，普通環境顧問對地下文化遺產的缺乏敏感度，難於發現。

雖然1998年以來環境影響評估已有長足的發展，但文化遺產評估人才仍然不足，極少有環評公司能夠配備一個文化遺產評估團隊，或者配備文化遺產評估的專門顧問。不過地下文化遺產多樣且大量，評級歷史建築和法定古蹟只是香港文化遺產的冰山一角。此外，香港還擁有200多個具考古價值的地點、25個由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點，以及不可計數的未列入政府資料庫但可能具有文化遺產價值的資源。其中，除地上建築之外，還有石刻、窰址構築、考古遺址、界碑等形形色色的文化遺產，其識別和確認不能簡單依靠已有紀錄，而往往需要通過系統梳理歷史、地質、地貌和考古資料，並對研究範圍進行推理、假設和調查。這就需要具有文化遺產專門知識的人，在環評工作初始階段，便對文化遺產資源存在的可能性做出充分的研究。之後再通過對工程步驟的深入了解，提出適合的緩解措施。若非在初始階段便展開專業的文化遺產研究，則容易造成後續組織環評報告時遺漏文化遺產章節。

結合城市整體地下空間規劃 逐層次解決保育問題

文化遺產保育是一個逐層設計及多元互動的過程，需要專業從業人員、政府、業主及市民，在規劃層次、具體評估層次和展示設計層次的共同參與。

首先，在保育規劃的層次，可行的保育政策要綜合考慮到產權歸屬、土地用途、原本功能、持續維護資金，以及與社會群體的聯繫。以此為基礎，文化遺產顧問要向政府提供可供選擇的可行性保育路徑，以及回答是否可能活化利用的問題。

以地下配水庫為例，作為地下城市設施，其保育與展示需要與當代香港的整體地下空間規劃結合起來，使其充分融入城市空間和市民生活。文化遺產顧問要尋找城市規劃界面，並為持續保育搭配可行的資金路徑。

其次，在評估層面，政府要請專家評估文化遺產的歷史及建築意義、結構安全，以及工程對文化遺產資源的影響級別。

最後，在文化遺產展示設計層面，可向市民徵集方案。

盡快聘請文化遺產顧問 將文化遺產重現市民眼前

文化遺產是整個社會的，市民了解地下文化遺產的渴望不應被忽視。公眾應當獲得機會，充分表達自己對地下文化遺產的理解，從而完成對自我身分的闡釋與建構。主教山及油麻地配水庫被列為一級歷史建築之後，文化遺產保育過程其實並沒有走完。水務署當務之急是應及時聘請文化遺產顧問，對配水庫在規劃層面、具體評估層面進行研究和設計，之後再向公眾徵集文化遺產的展示方案，爭取早日找到既保且育的可行路徑，將地下文化遺產充分展現在市民眼前。

（作者按：此文代表個人觀點，不代表香港考古學會觀點）

作者是香港考古學會署理主席

[計巍巍]