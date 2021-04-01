洪清田：同道中人怎麼辦：從「一個14億人古文明的現代化」透視中美關係

歷史考驗中美是否一起「找尋客觀性」

「14億人古國怎樣走向世界、對待世界，世界原先秩序與要角怎樣對待新進古國」是這時代人類的「共業／共孽」，原則原理上需要世界（包括美國）的幫助，世界需要中國的合作。歷史考驗中美，第一、二大國，是不是一起「找尋客觀性、服膺客觀規律」的同道中人。誰更趨近「客觀性及客觀規律」，要由世界人民來評價；誰更趨近，誰便在當今中美關係和世界地位中獲得更大主動權和主導權，也在人類歷史上記一筆。

「全民心聲」衍生「全民戰略」

阿拉斯加一如70年前朝鮮的冰天雪地，中美「高層次戰略對話」一如搶攻上甘嶺碉堡炮口。美國開場白提台灣香港新疆，楊潔篪16分鐘「鞭笞」美國，劃下（台、港、新）問題的「內政、主權」紅線。他「脫稿」可能是出發前預備，測試拜登，也給美國新的「斯文」團隊一個下馬威。但其實也不必預備，所講的是任何一個官員（包括翻譯員）長期積壓、滾瓜爛熟的了，也是200年來不時間斷出現的「全民心聲」。如今「全民心聲」衍生「全民戰略」，往下仍會在中美關係和一般中國對外關係中，發揮思想及情緒的導向作用。這正是問題所在。

美國換總統後，拜登沒把特朗普政策「撥亂反正」，而且久久才和習近平通電話，中國不斷要求中美「高層戰略對話」，美國以為中國肯來冰天雪地的美國（阿拉斯加）是示軟，中國被動中卻主動奇襲，一番豁出去的深層次民族文化心理情結、政治哲學和世界觀的「表白」，對美國「嗆聲」夾雜「勸善」。這是典型的中國／中共文化。美國團隊完全被動，據說對西方媒體說「和日本和韓國談，不是這樣的」。

四層面聯繫與轉化 如「量子糾纏」

中國被動中主動的「非常外交」（undiplomatic）手段，達到戰術上（tactical）的預期傳達信息和震懾效果，卻也警醒歐盟德法等國，助美國拉幫結派。中國不單付出形象上、地緣政經與國際外交場上的代價，而是把自己和西方及世界推向新的對峙軌迹。辯證地看，中美「坦誠、有益對話」（自覺and／or不自覺）捲進一場千百年的文化「量子糾纏」（quantum entanglement）。中美關係從此不一樣，中西方和世界從此不一樣。中美都須重新認識身處什麼境地。

古今文明對流、衝突與融會、轉化的歷程及其「客觀性及客觀規律」，在四層面運行。第一層是軍事科技、實力及佈陣；第二層是經貿金融實力；第三層是制度組織的體系運作效益及決策質素；第四層是理論建設與意識形態述說及文宣。四層內裏及之間虛實聯繫與轉化如「量子糾纏」。不論中美雙方怎樣美或醜化想像對方，和「平／仰／俯視」對方，有沒有幻想、是不是拋棄幻想，這是雙方共處的客觀處境，必須進入，不以各自的主觀意願而轉移。

中國又一次欠「自視內省」

當今中美關係和爭持世界地位，跟二戰後的美蘇冷戰大不同。

當年美蘇之爭，是美蘇之間四層面的「量子糾纏」。蘇聯第一層沒輸（甚至曾在科技太空軍工領先），輸在第二、三層，但第二、三層的內熔和崩塌是由第四層帶動。

中共百年，第三、四層是從無到有和奪取政權的主力之一；如今中國也是靠第三、四層維護第一、二層。中國現今的問題是又一次欠（正確）「自視內省」。

當今「信息通訊科技」（ICT）之世，第四層尤為重要。第一、二層的爭持有長遠成熟及明確共遵的遊戲規則可循，一旦失控便大有可能互相毁滅（當年美蘇），所以各方寧虛實進退、不易對決。第四層「理論建設與意識形態述說及文宣」不是新生事物，但在ICT年代，本質和形態、動靜邏輯及機制都大不同，不知黑天鵝和灰犀牛是怎樣的、在哪裏、會怎樣出現。

第四層涵蓋現代普世價值觀及全球公道正義公信、形勢對比、國際秩序、同理心溝通與勸善、自省自制、話語權及論述權。當今之世，攻守之勢在第四層的「思想、理論、話語、文宣、價值觀」，它本身是（和平理性進入正反面、對等公正競爭）戰場市場，它在空氣無線波裏或真空的勝敗進退，直接波及第一、二層的戰場市場。

中共（尤其1949年前）拿手由第四層帶動第一、二、三層，四層有機結合和辯證法統戰出神入化。當權後，毛澤東迷信唯心自閉的第四層而變質，中國勝利冲昏頭腦，忘其所以，四層全開動、沒自省自制，妄想要超越及領導世界，掉進冒進盲點誤區黑洞，威力影響至今。奈爾（Joseph Nye）的「軟實力」和希拉里的「巧實力」不外零星淺薄末技。

美國民主要由世界評價 中國現代化也要

70年來，中國戰鬥時有內宣外宣，平時幾十萬人理論研究、鋪天蓋地佈道大會；正或非正式外交、任何體育文化學術藝術表演場合，中國都四層聯動。這次楊潔篪改變角色，引爆200年來的中國焦慮及焦躁，但仍保持非常「外交」（diplomatic）的正反虛實真假說辭，為美國的福祉籌謀和規劃好藍圖，信手拈來對美國「嗆聲」夾雜「申訴／表白／勸善」。他不單「平／俯視」美國，而且替美國算命，為國際社會定下「外交」（diplomatic）規則。這樣既站穩本身立場，兼顧美國利益和世界大局，站上世界公理公義高位，為人類着想、蒼生為念、立德立言。

美國似學到些少中國第四層的理念敘事話語法。楊潔篪說「美國沒（實力）資格」；布林肯坦然承認美國有問題，但透明面對和努力修正。這絕非「示弱」，而是「示強」，上到不敗「低地」，也給中國一個示範。中國200年來面對西方排山倒海衝擊，前仆後繼上下求索「怎麼辦」，內因外因交纏，反覆折騰、甘苦備嘗，他上到「高地」明批中國「一國之內」（迄今）有問題不透明不面對和不修正，內內外外講也不讓人講，近乎自閉自信。

余英時說應從中國的內在看中國傳統，黃仁宇說應從中國的內在看中國。沿布林肯開頭的這個「低地／高地」交替使用的大方向，美國可以順理成章進入中國的內在、學中國軟硬虛實進退，更主動客觀正反分析中國層層心魔和歷史歷程，拿回主動主導。楊潔篪說美國不代表國際社會和國際秩序，美國（民主）不僅由美國人評價，也要由世界評價；同樣，中國（現代化／復興）不僅由中國人評價，也要由世界評價。

如果美國可以本着庚子賠款的同理心和勸善精神，正反面看中國，幫中國解心結，對中國勸善（台、港是中國的人文寶藏，以及「民族國家」的定義和條件，告訴中國怎樣才能成為民族國家），21世紀或可少一場災難，為文明轉化創新模式。

如美幫華解心結 21世紀或可少一場災難

美國／西方要轉變調整策略，先要和中國一樣認真結合中西古今、補現代化歷程的課。這方面中美是同道中人。

作者是香港學（Hongkongology）協會主席

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4.投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[洪清田]