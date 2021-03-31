何子煜：特首須組建心戰室2.0

曾蔭權年代心戰室 成形且有效

回顧特首上任3年多以來，惠民建議和政策往往告吹或受阻。包括政務司長形容是解決市民塞車之苦口「良藥」的三隧分流、有望冷卻樓市的一手樓空置稅、深受環保團體支持的垃圾徵費，還有規管非傳統吸煙產品的《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》，這些惠民政策都因政治阻力或立法會議程問題，而胎死腹中或受阻，令市民白白失去改善生活素質的機會。這現象的主要原因，就是政府對解說政策、宣揚政策的行動乏力。特首過去秉持「重政策、輕政治」的觀念，省卻她認為無謂的政治操作，這固然能反映特首務實的本質，但事實多次證明，政策與政治密不可分，特首有必要提高對政治的重視，要確切把握民情，吸納不同持份者，甚至是反對者的意見，從而加強政府對政治和政策爭議的反應能力。

早在前特首曾蔭權年代，政府已有成形而有效的心戰室。在推動添馬艦新政府總部撥款議案時，面對當時泛民陣營攻擊，心戰室積極協調行政署、建築署、環保署等官員在報章輪流撰文護航，並吸納設立觀景台、考慮保留原政總為博物館等不同建議，成功拉攏民主黨支持。添馬艦一役，最終以40比10票通過撥款。前新聞統籌專員何安達亦回憶，政府因豬流感疫情封鎖灣仔維景酒店的時候，政府消息發放所用的字眼都經過細心選擇，例如把「隔離人士」改稱為「客人」。而食物及衛生局長和酒店都透過不同手法紓緩氣氛，最終獲得市民和旅客的諒解讚賞。由此可見，心戰室對於處理政治危機和政策爭議都有積極作用。

需一整個各擅勝場的團隊

心戰室的組成亦要考慮科技發展對社情民意的影響，現時網絡對於社會形勢的影響力大大增加，只能處理傳統公關事務的新聞統籌專員已不足應付。特首更需要一整個各擅勝場的團隊，集中提升網絡輿論的應對能力。政府更有必要吸納有網上社群經驗、深諳網絡傳播之道的專才加入，促進政府、KOL、網上媒體等不同方面協同出擊，以更大的力量改善市民對政府的觀感。美國前總統奥巴馬、特朗普都重視網絡的動員能力，更透過社交媒體打選戰；內地官員亦善用社交平台作旅遊推廣，「丁真現象」的爆紅更是「精準扶貧」的最佳範例；世界還有其他地方政黨成立了專門的機構，專責疏導和反映網上輿情。這些例子都值得特區政府參考，從而組建足以為政府護航的現代化「心戰室2.0」。

每個理念都有必要因時制宜、適時調整，特首過去「重政策、輕政治」的想法，在高度政治化的社會現實下，已然不可行。香港研究協會近來一次調查顯示，特首林鄭月娥的滿意度評分只有1.88分（1分為非常不滿意，5分為非常滿意），這相信並非全因政府政策不得民心，政治上調度不足也是一大因素。知屋漏者在宇下，知政失者在草野，政府的政治傳播和網絡宣傳都陷於劣勢，就必須主動彌補缺點，吸納更多專精相關方面的賢才，切勿拘泥於履歷和從政經驗。筆者相信，只要政府以充分的誠意招賢納士，社會上還有很多有志之士願意拔刀相助，協助政府改正不足、重新出發。

作者是政賢力量青年時事評論員

[何子煜]