劉銳紹：「新疆棉」撞出的政治思考

（1）西方世界為何關注新疆問題？

這裏說的西方世界，主要指美、英兩國，德、法、日等國家只是隨勢而行，不算熱中。美、英關注新疆問題，也不是因為經濟利益，而是因為新疆已積累很多內部問題（其中民族矛盾更是多個世代的問題）；如果出現亂局，甚至擴至全國範圍，西方世界就得其所哉。看透這種意圖，就不會輕信西方世界有關新疆的說法了。

例如，西方傳媒報道「100萬人（主要指維吾爾族）被關進再教育營」。姑勿論「關」和「再教育營」的內涵是什麼，但新疆的人口只有2500萬，假如此說屬實，豈不是25人之中就有一人「被囚」？還有，漢人佔當地人口約四成，其餘1000多萬是各個少數民族，包括10多個世居民族（當中又以維族為大多數）；如有100萬人「被囚」，豈不是大約10多人之中就有一人出事？這樣高的比例太不可思議了。

此外，看看美國近年在新疆附近的中亞地區和阿富汗等國的行動，也可看出端倪。美國消滅拉登等反美力量之後，又尋求機會培植新的親美力量。這是美國的慣常手法（其實拉登和伊拉克的薩達姆在反美之前，也曾是美國的扶植對象）。所以，基於新疆積累多時的民族和宗教問題，如能通過新疆挑起伊斯蘭世界與中國的矛盾，則是成本較輕的針對中國的方法了。

假如新疆問題再擴大至全國範圍，民族矛盾再擴大到其他領域，那就更合乎美國的需要。這不是陰謀論，而是中外古今的常態，也是美國多次用它的行為證實的事情。所以，美國舞劍，志在北京，不在新疆。

（2）中國策略不高明而陷於被動

在國際鬥爭常態之下，勝負關鍵是各自的實力和策略如何。我不覺得外國的技巧高明；相反，中國在傳統思維下採取的慣性方法，才是令中國陷於被動的主因。這裏分三方面談：

首先，中國處理新疆問題不透明，更不能清楚解說，解說時只從官方的角度和利益出發，有些基本的實情也因為種種原因隱瞞起來。舉例說，新疆確實發生不同程度的暴力事件，但官方擔心這會引起連鎖效應甚或間接鼓勵，所以一律掩蓋起來。像2009年「七．五事件」的重大事故不能隱瞞之時，中國才對外承認。這就令外界有無限的質疑空間，中國官方和傳媒毫無公信力，民間自由討論的空間根本不存在，還能相信中國官方嗎？結果，連真的東西也變了不可信。

又以這次新疆棉為例，當地已是大量機械化採摘，但中國始終擺脫不了「強迫維族人高強度勞動」的傳言。中共不能怪別人，只能怪自己把傳媒變成民眾也不相信的宣傳機器，打起輿論戰時經常敗陣，為外敵提供大量子彈。

其次，這次新疆棉事件的背景有點怪，屬於舊聞炒熱之類。那麼，為什麼在這個時候炒熱呢？必須看到，當前的國際大氣候是以美國為首的西方世界正向中國施壓，中國除了用經濟和外交實力抗衡之外，激起民族主義作為後盾也是習以為常的手法。所以，官媒和網上瞬間掀起杯葛潮，同仇敵愾，一致對外。這也是眼前中共不斷鼓吹「兩個維護」（中共政權和「習核心」）的需要。

不過，針無兩頭利，這種盲目的杯葛自然也成為國際新聞，結果外國很容易又引起「新疆問題」的關注。北京採取了措施防止出現類似2012年「反日」時的破壞，公安也驅散影響秩序的人士，沒有出現什麼混亂。但中國始終避免不了外國有關「現代義和團」的宣傳攻勢，進一步破壞中國的形象。

還有，中國民間杯葛外國品牌，官方則與外國互相制裁公職人員和團體。我多次說過，這類制裁沒有什麼實質作用，但這次「制裁戰」卻由中美之間擴大至中歐之間。這就把中國經營已久、藉以分拆美歐關係的努力幾乎毁於一旦。3月22日，歐盟宣布就新疆問題制裁中國，這是自1989年「六四」以來的第一次。雖然這種制裁未必持久，但放在當前的國際環境中，確實對中國弊大於利。所以，李克強在江蘇時也參觀了為被杯葛品牌提供原材料的中德合資企業，作了一些調和。

（3）為何美國選擇疆、港、台問題做文章？

這3個地方的情况雖然不同，但有一點是相似的，就是中共認為這三地的局勢不穩，於是想盡一切辦法加以控制，但愈想控制，就愈難控制，還激起民眾的反彈，形成惡性循環。可是，中共從來不會反思：自己在這3個地方的政策有什麼錯誤？應承了的東西有沒有落實？相反，它只會把所有問題的責任推到「外國勢力、反對勢力、分裂勢力、極端主義」和偶爾出現的暴力事件身上，於是死結愈來愈緊。

歸根究柢，這是因為中共在統治上不願分權，連原先設想過的適當放權也做不到。所以，新疆人感受不了民族自治的實質；張春賢任新疆區委書記時嘗試的「柔性治疆」，不到幾年就銷聲匿迹了。台灣人也感受不了葉劍英在1981年「葉九條」中的寬鬆政策，連口惠而實不至的經濟政策也是時有時斷。香港人更感受不到真正的「一國兩制」，自然產生抗拒感，甚至對抗情緒。這些現實問題不解決，外國才有機可乘。可見，中共不反求諸己，不改變政策上的偏差，外國今次利用新疆棉，下次將會利用其他問題，而且還會繼續利用下去。

作者是時事評論員

[劉銳紹]