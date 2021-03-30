黃錦良：加強推動小學創科教育

根據政府早前向立法會提交的文件，全港資助小學可在未來3個學年內，向政府資訊科技總監辦公室申請最高40萬元的資助。資助範圍包括營運補助金及非經常補助金，前者主要用於舉辦校本或聯校課外活動，後者主要用於添置與資訊科技相關課外活動所需的硬件、軟件和設備。

政府自從2016年向小學撥款10萬元推行STEM教育後，此後數年便無以為繼。其後當局推出全方位學習津貼，學校可運用津貼推展STEM教育，但畢竟不是專款專用，不免影響推行成效。再者，創意思維和解難能力須從小開始培養，始能收事半功倍之效。相較中學緊迫的課程，小學有較多空間開展相關教育活動。

增加使用撥款的彈性

今次撥款計劃更着重學生的體驗，日後學校可運用款項，組識參觀創科企業、舉辦STEM體驗活動及比賽等。根據香港科技創新教育聯盟及嶺南大學的共同研究報告，近八成受訪學生表示喜歡學校設計和安排的科技創新教育活動，半數學生希望學校增加更多相關活動。以上反映，學生普遍期望透過課外活動，將創科知識運用到日常學習和生活當中。

不過，過去一年學校因疫情而停課多時，師生忙於追趕教學進度，加上要保持社交距離，短期內未必有太多空間舉辦STEM活動。再者，小學須自行申請參與「奇趣IT識多啲」計劃，並要提交周年計劃及總結報告。過去曾有中學反映，申請IT創新實驗室計劃的手續繁複，加上項目為期只有3年或欠缺持續性，因而不願主動申請。教育局在推出計劃時，須考慮疫情的因素，給予學校更多彈性，並簡化申請手續及提交報告所需的內容，增加學校申請的意欲。日後計劃結束後，當局應審視推行情况，考慮提高資助額，並將計劃恒常化，營造小學的創科氛圍。

設立STEM統籌主任

要全盤推動STEM教育，除了通過課外活動外，亦需要在常規課程學習相關知識。不過，目前前線教師任教STEM時仍遇到不少挑戰，包括課時緊迫、硬件設備不足，以及缺乏適合的STEM教材等，有待當局加強支援。再者，STEM教育要求教師扮演推動者角色，惟不少小學教師兼教常識科，對STEM理念認識不足，難以掌握教學法，更遑論相關課程設計及跨學科探究。

局方須提供更多STEM教育的到校專業支援，特別是加強教師對工程和科技知識的掌握。除了加強師資培訓外，當局應盡快落實學校課程檢討專責小組最終報告的建議，增設STEM教育統籌主任常額職位，專責統籌校內STEM教育的推行。新設的STEM教育統籌主任，可扮演策劃的角色，帶領相關學科的教師，推動跨學科課程協作，組織校內STEM活動等，合作推展創科教育。除了設立統籌主任外，建議向學校提供津貼，以增聘人手協助教師在課堂推行STEM教學。

須全面檢討教育制度

從宏觀層面，現時本港的教育制度，以考試為主導，學生整個學習階段基本上是為了投考大學。如是者，學生疲於奔命應付考試，操練文化有向下蔓延之勢，缺乏空間探索其他興趣。故此，要成功推展創科教育，另一個關鍵是政府必須全面檢討教育制度，為學生拆牆鬆綁，才有空間進行科學探究。

作者是教聯會主席

[黃錦良]