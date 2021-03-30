接種疫苗觀望期不宜太長

接種與否，是非常個人的選擇，何况每人健康狀况大不相同，身體對疫苗的反應不一，所以絕不應強迫任何人去接種。不過，由於這是關乎整個社會以至全球能否早日結束「封關」，以至脫離各式各樣社交限制的抉擇，觀望期不宜太長。

本已開展接種的復必泰疫苗，因「包裝瑕疵」問題而暫時叫停，但測試數據顯示，這款疫苗保護率達95%，並已為多個先進國家採用，包括美、加及歐洲多國，如德國、法國及意大利，以至鄰近的新加坡等。多個以接種這款疫苗為主的國家，新冠肺炎確診個案大幅下跌。將來各國陸續恢復通關的話，已接種這款疫苗人士獲准入境的機會應較高。

現時已抵港復必泰疫苗有134萬劑，以每人要接種兩針計，即足夠67萬人接種，數量有限。這款疫苗因保護率較高，世界各國都爭相搶購，所以將來能否再有貨供港不無變數。不過，由於復必泰疫苗是使用較新的信使核糖核酸（mRNA）技術，注射後身體出現較嚴重反應機會或較大，自身有嚴重疾病或長期病患者可再觀望。

至於已抵港的另一款國產科興疫苗，保護率雖未及六成，但出現嚴重副作用一般較少。而以主要接種科興疫苗的南美國家智利為例，雖然當地為民眾大規模接種科興疫苗後，確診人數仍持續上升，但個案死亡率有下跌迹象，顯示科興未必能如復必泰般高效保護接種者不染疫，但可減低接種者一旦染疫後出現嚴重情况的機會。

在香港進入第四波疫情尾聲的時刻，市民趁仍「有得揀」，是時候考慮接種疫苗，減低在不久將來整個社會又陷入新一波疫情的無間折騰。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]