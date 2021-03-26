曾志豪：抽起節目 但不能抽走常識

當建制派做嘉賓的節目也被抽起，公眾是否要問，究竟香港電台發生什麼事？

為什麼一些老牌節目，都突然被抽起？那是否代表以往的節目標準有問題？

那電台內部的許多高層，都難辭其咎，因為這個老系統運作多年，所有人都有份參與運作。

現在聽得最多的，便是節目不夠持平，而所謂「持平」，就是不論節目形式，都要有不同的聲音。如果討論的是傳媒在香港政治壓力下的生存空間，便不能只訪問被打壓的傳媒，而要找「藍媒」出現，這才叫「持平」。

但這明顯不符合節目製作的常識。難道探討在職貧窮的香港人生存狀况，便要「持平地」，找一些高收入人士做訪問平衡？

難道做六四的新聞節目，不能只訪問天安門母親，而要持平地，找來一些不認為六四有死過人的嘉賓做平衡？

恰當持平並非絕對中立

2006年，香港電台《鏗鏘集》的〈同志戀人〉惹來「偏頗」的投訴，廣管局判港台「敗訴」，但其後受訪者小曹司法覆核，最終法官夏正民作出裁決，認為「並非報道所有公共事務，都要講述兩方面意見（both sides of the story）」，「難道報道對抗禽流感和兒童奴工問題，都要正反意見？」；所謂「不偏不倚」（impartial），雖然包涵「平衡」的概念，但更重要是公平處理（fair），這更是製作紀錄片的要旨。

要注意的是，當年法庭雖然推翻了廣管局裁決，但政府沒有「上訴」，和今天是不同的年月了。

其實不需法官裁決，通訊事務管理局的《電視通用業務守則——節目標準》早有界定：「恰當地持平，並非指每一方的意見要佔用相等的節目或節目環節時間，或每一方的意見長短相等，亦非要求節目或節目環節對每個富爭議的問題保持絕對中立。」

如果做日本侵華特輯，又要找什麼做「持平」？據說之後要做介紹《國安法》、大灣區，是否又要持平地，找另一面批評大灣區的人士出場？

抽走了節目，也抽走了傳媒人基本的良知。好吧，「良知」可能太奢侈，但至少，不能抽走常識吧？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]