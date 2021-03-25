張樂芹：公私營合作推展光屋 助解決深層次矛盾

香港給人的感覺一直是繁華大都會，怎樣也很難教人想到，有數以十萬計的人住在劏房之中。高樓處處，看似充滿無窮商機，但是作為國際金融中心，我們應該是一個讓人活得有尊嚴的城市，讓大家能夠分享到繁榮的果實。

筆者很欣賞歷年來推動光屋和光房的社會企業，他們在發展商、地主手中拿到舊的物業，用心地改建成為能夠讓基層住得舒適的家。不少入住家庭都希望能夠憑着自己的力量改善生活，有些居民失業後積極轉型，考取保安牌照，重新投入職場。同時，這些居所讓人住得有體面，離市區也不遠，最重要的是租金合理。

早前社企「要有光」的創辦人余偉業接受媒體訪問時表示，過去一年間，不少短期貧窮戶向他們求助，申請光房的訴求大增。在深水埗和元朗，發展商、社聯、非政府組織合作興建的過渡性房屋也獲得社會各界正面迴響。

早前成立的專責小組積極推動在空置的私人住宅樓宇和空置政府處所內提供社會房屋，透過組裝合成加快興建過渡性房屋。同時，也應該善用一些空置校舍和工業大廈，以及利用一些未開發的棕地和農地，加快興建過渡性房屋，從而紓緩輪候公屋的人數和時間。另外一點是，可以在技術和工程人員上支援非政府組織和民間團體，額外撥款，提供資金和人員，讓它們成為好的伙伴，去推動這個有意義的項目。同時，也應該適度與發展商合作，讓他們也承擔社會責任，去參與興建一定數量的過渡性房屋，例如利用馬灣、元朗、屯門等的農地。

好的政策得以讓社會朝着好的方向走，運房局官員應該努力向議會申請撥款，擴大這類型的過渡性房屋供應，讓有需要的人士能夠住得安心。官員除了是社會的模範，也應該展現在位者的價值。而隨着未來幾年新的政制發展，筆者認為這是一個理想的時機去收窄貧富懸殊，安頓好部分基層家庭的需要，這正正是中央希望解決社會深層次矛盾的關鍵一步。

作者是時事評論員、公共事務顧問

[張樂芹]