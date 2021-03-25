陳智傑：游刃於軟硬之間：軟實力的一堂課

軟實力關乎中國「兩個一百年」

中國自上世紀實行改革開放的方略，數十年來大概都依據已故領導人鄧小平所訂下的「三步走戰略」去恢復社會、經濟和民生的元氣。鄧小平的「三步走戰略」概括如下：先在1980年代解決基本溫飽問題，再用上10年時間讓民眾漸漸走上小康社會的狀態；假如情况理想，則再多用大約50年的時間，使中國人均生產總值到達中等發達國家的水平，期望在21世紀中葉讓內地民眾過上比較富裕的生活。這「第三步」，歷時約50年，大約鄧公當年早已料到，中國要由小康社會走到「中等」富裕的境地，殊不容易。

歷屆中央政府都曾因時制宜地微調「三步走戰略」：前國家主席江澤民便在中共十五大報告提出到了中共建黨100年及中華人民共和國建國100年時的發展目標，其後被稱為「兩個一百年」。前國家主席胡錦濤則於中共十八大提出中國於2020年——中共建黨差不多100年時——全面建成小康社會；現任國家主席習近平亦於中共十九大提出具體階段和相應目標，使中國於建國100年時成為「社會主義現代化強國」。

然而國力的提升，往往會招來周邊國家以至是國際社會的猜疑和恐懼。鄧公於聯合國放話，指中國「永不稱霸」；江澤民時代的中國亦盡力韜光養晦。在胡錦濤年代，中國國力抬頭成為國際焦點，中央當時便提出「和平發展」和「大國責任」的主張。胡錦濤更於2007年的中共十七大親自提出發展「軟實力」；習近平主席亦曾表示，提高國家文化軟實力，關乎「兩個一百年」的發展目標。

軟實力跟硬實力是一體兩面

「軟實力之父」——約瑟夫．奈爾（Joseph Nye）今年2月於國際學術期刊《政治權力期刊》（Journal of Political Power）討論「軟實力」（soft power）一詞於數十年來的發展，並再次演繹何為軟實力，頗有學術和政策參考價值。其中讓我感興趣的，是Nye在論文中回顧了他在上世紀70至80年代構思軟實力的思考背景、回應數十年來不同論者對軟實力的討論——包括近年大行其道的「銳實力」（sharp power），以及評論軟實力的概念在歐洲、美國及中國的發展。

Nye在構思軟實力的概念時，是以國際政治中的現實主義（realism）作為思想對手。現實主義在國際政治中，是指在軍力和經濟實力等「硬拳頭」下，弱國無外交，強國才有外交的道理。Nye在文中澄清，軟實力的概念並非要跟「硬實力」分庭抗禮；相反，Nye重申自己亦了解「硬實力」的重要，只是現實主義中的硬實力並未能充分解釋一些國際影響力的緣由，故此提出從行為學的角度去理解為何一些國家會發揮文化魅力、吸引他國人民。Nye進一步舉例指，蘇聯之亡，除了亡於其「硬實力」難以繼續支撐龐大的體系外，亦亡於其軟實力淪喪、東歐人民對蘇共眾叛親離。軟實力的學說跟硬實力是一體兩面：軟為拉力、硬為推力；而衡量拉力的成效，則必要以他人對自己國家的主觀感覺為依歸，這跟較為有客觀指標的軍力和經濟力量有所不同。

軟實力要以別人自願選擇為本

在回顧軟實力的「初心」後，Nye便回應不同論者和學派對軟實力一詞的討論和批評。我尤其留意Nye如何評論「銳實力」的學說。Nye再次重申，軟實力的精要在於正向的吸引力——無論是直接傾慕一種國家文化，或者是透過游說工作成功說項。

Nye特別討論一個悖論：軟實力的文化吸引力，能否輔以「硬實力」的壓迫感？若然，則應如何把握這「軟硬」的分寸？Nye在論文寫道，軟實力和硬實力之間，確是存有頗大的灰色地帶。然而以力服人、讓人有壓迫感而作出的「選擇」——例如以意識形態為武器的「銳實力」，於概念及政策操作上與軟實力有根本的差別。一言以蔽之，軟實力終歸要以別人的自願選擇為本。

在上文的討論後，Nye便評述軟實力的概念於全球各地的政策運用。頗讓我有點意外的是，雖然Nye的軟實力學說是以美國的國情為藍本，但他卻認為歐洲和日本相較於美國自己，更加留意及運用軟實力的學說。Nye直言美國國內的政圈起初並不流行軟實力一詞，而他本人一直以公共知識分子的角色不斷解說。直到後來，Nye以「巧實力」（smart power）一詞把硬實力和軟實力的概念一起應用。其後美國國防部的高官開始提及軟實力，美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）當政時亦用上「巧實力」一詞。

軟實力多孕育於公民社會 而非政府

Nye在論文最後提及他對軟實力概念在中國的命運感到意外。Nye認為中國的硬實力大幅提升，其領導人亦明白軟實力有助世界接受中國。Nye說，前國家主席胡錦濤於2007年提及軟實力後的一年，幾乎每星期都有人請Nye寫文章或參與有關軟實力的會議，亦曾有中國官員私下詢問Nye，中國如何能增加其軟實力。Nye在論文說，他的意見始終如一：大部分國家的軟實力乃孕育於公民社會而非政府，中國應讓其公民社會的人才有更大的發揮空間。

Nye總結其論文時，其中一段頗堪玩味：軟實力的概念就如小孩子，在其還小的時候，作為學者或公共知識分子，你可以愛他或責罰他；但當小孩長大後，他會擺脫父母、結交朋友——無論是好友或損友。作為軟實力之父，Nye這番說話何所指，實在留給世人太多的想像空間。雖然眾說紛紜，但肯定的是，軟實力本身已經成為極具「軟實力」的學說和政策話題，並在銳意提升國力的中國持續發酵。

參考資料：

Nye, Joseph S.（2021）. Soft power: the evolution of a concept. Journal of Political Power, DOI: 10.1080/2158379X.2021.1879572

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

[陳智傑]