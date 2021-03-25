王慧麟：八面威風與四面楚歌

重建以規則為基礎的國際秩序

第一，要了解美帝在中美兩國會面之前的部署，應由本月初美帝公布的《國家安全戰略中期指導方針》談起。外界多集中討論美帝視中國為「唯一有實力持續挑戰國際秩序的競爭者」的說法，分析中美關係的走向。不過，筆者就特別注意美帝在建構國際秩序方面的構想。筆者請大家留意有關文件第11頁之後，對美帝「重返」國際組織的表述。有關詳情，大家可下載有關文件看看。簡而言之，美帝要重掌國際組織（例如聯合國及世貿組織等）的主導權，重新建構與盟友、不同國家及區域的合作，以及用普世價值積極推動國際合作，例如有關氣候變化的問題。在這裏，即是一些親民主黨智庫提過的做法：重建一個以規則為基礎（rule-based）的國際秩序。那麼，誰是這些規則的建構者、解釋者及執行者？這裏不言而喻吧！

美英歐制裁行動應陸續有來

第二，在中美會談之前後，已經看到美帝新領導層如何推動上述的國際合作議程了。在會面之前，美帝與日本、印度、澳洲舉行了「四方安全對話」（QUAD）的視像會議。另外，美帝國務卿布林肯亦在中美會面之前訪問了日本及韓國。但是，這些前菜卻不及中美會面之後，歐盟、美英雙帝及加拿大共同制裁新疆官員那麼震撼。外界一般認為，歐盟制裁力度軟弱無力，何足以懼？筆者觀察的是，美帝新領導層在1月正式上任之後，在短短兩個月之間，展現了強大的協調力，能夠成功聯結歐盟、加拿大以至亞洲盟友，制裁另一個強國，「翻轉」了上一任國務卿「肥蓬」（蓬佩奧）的單邊主義以至粗糙式的外交操作，為日後作出聯合針對性的行動，行出了第一步。換言之，美英雙帝及歐盟的制裁行動，應該陸續有來。

「氣候變化」是經濟發展問題

第三，中美雙方即使在各方面都有分歧，但至少在氣候變化議題上，兩國已成立了聯合小組進行討論，這好像是一個合作的開始。但筆者認為，美帝所提出的「氣候變化」是一個偽議題。這並不代表筆者認為「氣候變化」是偽科學、假科學。相反，筆者同意且認為，「氣候變化」問題絕對是人類命運的重要威脅，所以，究竟是由哪一個國家、哪一些組織、哪一些協議來推動氣候合作，至為關鍵。

侵侵（特朗普）政府在位時，最大的敗筆，是退出有關協議及組織，讓盟友扛下有關責任，結果讓其他國家如俄羅斯等主導了有關議題（例如開發北極！）。事實上，「氣候變化」從來不是環保問題，而是經濟發展問題。誰主導有關組織，誰就可以制定有關的「減排」標準及時間表。誰掌握了制定有關標準及時間表的權力，誰就可以將有關標準強加在其他國家身上。由於「減排」目標不能單靠政府之間的合作，更需要跨國集團及公司的環保新工業及新產品來配合，方能成功，所以，所謂「氣候變化」的議題，對美帝而言，不單與人類未來命運有關，而是美帝如何利用國際組織，製造一套有利自身工業發展、有利自身跨國集團的環保規則（rule-based），迫使其他國家要使用、以至依賴以美帝及其盟友為主的環保技術及工業產品，保障美帝及其盟友的經濟利益。

特別注視布林肯出什麼招

以上是筆者的初步觀察。至於局勢會如何走下去，筆者會特別注視，布林肯究竟會出什麼招數，改革國際組織及改變遊戲規則。

作者是時事評論員

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[王慧麟]