李梓敬：香港自由不玩這一套

美國傳統基金會「打茅波」

就如美國傳統基金會早前公布最新「經濟自由度指數」，香港本來連續25年第一名，去年屈居新加坡之後排第二，今年竟然被剔除出名單，日後將與排107位的中國一同評分，令人為之愕然。財政司長陳茂波即時反駁，指決定是出於政治偏見，更指香港去年是全球第二大新股上市市場，超過9000間內地及海外企業在香港營運，說明香港在經濟金融及貿易政策的高度自治。

美國傳統基金會成立於1973年，是美國保守派的領導智囊組織。美國共和黨很多政治人物都出身於這個組織。在中國日益強大的情况下，傳統基金會自然對中國內地及香港看不過眼。由於制定經濟自由指數有一定的標準，傳統基金會即使想大幅壓低香港排名也不容易，於是索性大打茅波，直接大搬龍門，將香港趕出名單。

香港國際金融中心地位穩如泰山

依據基金會一貫以來的評核準則來衡量，不管是金融自由、貿易自由、營商自由、公共財政穩健等多方面，香港在過去多年的優勢無甚改變。本港的資金仍可自由進出，就如本港首富李嘉誠便在全球各地擁有不同的投資項目。李嘉誠旗下的長江實業早前以170億元，向李嘉誠基金會購入3項英國基建資產及1項歐洲基建資產，當中有配電、水務、配氣和轉廢為能公司；參考早前英國配電公司Western Power Distribution以1.73倍的監管資產價值（RAV；一般公用服務轉讓時的計算方式）售出，有論者指出，用這方法計算長實擬向李嘉誠基金會購買之英國基建資產，將相等於250億元，價值高於收購作價，這還未計算歐洲（荷蘭）基建的價值。由此可見，香港國際金融中心地位仍穩如泰山，美國傳統基金會的決定，恐怕只會自毁名聲。

作者是香港青年時事評論員協會副主席

[李梓敬]