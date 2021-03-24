劉銳紹：檢視中美會議成敗與未來

（1）中美佈局均未能達到預期效果

歷來兩國相爭，事前的佈局十分重要。阿拉斯加會議之前，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀先行訪問日本和韓國，奧斯汀再出訪印度。這個佈局與當年喬治布殊時代國務卿賴斯亞洲之行相若。賴斯先訪印度、巴基斯坦、阿富汗，本可前往較近的北京，但她故意訪問日本、韓國後才到北京。兩次佈局均有圍堵中國的意味。此外，美國在這次會議前一刻宣布制裁中國一些電訊公司的業務，顯示壓力。王毅批評「這不是待客之道」，其中包含了這些內容。

不過，美國今次佈局的效果，難跟當年賴斯之行相比。皆因中國今天的綜合國力已大大提升，美國已不能再憑一己之力制約中國；即使歐美聯手，但歐美之間的隙縫和猜忌已比過去深，歐洲各國除了大方向與美國一致之外，在不少細節上都與美國保持距離。美國應該反省，因為西方世界在打開中國經濟大門之時，美國曾傷害歐洲盟友的利益（美國佔了中國對外開放領域的最大份額，有些產業更佔一半市場，歐洲各國只分享另一半）。

中國在這次會議之前也佈了局，例如安排斯帕弗和康明凱（加拿大籍）的案件在這個時候開審，但審而未判，正是一種姿態，看看美加的聯盟關係是否牢固。早些時候，中國趕緊與歐洲簽訂《中歐全面投資協定》，也是試圖分拆歐美聯盟的招數。不過，在錯綜複雜的國際關係中，這些行動未能產生預期的作用。

（2）雙方佈陣未能傷敵但傷了自己

除了事前的佈局之外，交鋒時的佈陣也很重要。可惜，雙方在佈陣的策略上都未見其利，先見其害。

美國以為可以在會前的開場白先發制人，擺出美歐聯手之勢，並直接提出香港、台灣和新疆問題，劍指中國。但這種姿態令中國感到美國打破了國際慣例，因為在國際會談的場合中，這類開場白發言多數只是禮節性的話，即使有矛盾也會說一些平衡的內容，而不會擺明車馬，單刀直入。

也許美國以為這種策略可以在記者面前先施下馬威，但卻給楊潔篪和王毅「攝位」的機會（相信也是早有預備），乘勢而上，合共發言約20分鐘，同樣打破了事前每人發言兩分鐘的默契。從中方的角度，這是義正辭嚴，既反擊美方言論，又闡述中方立場。

不過，從客觀效果看，這種借勢追擊只能在中國境內發揮輿論影響，在國際上卻難有正面作用，反而被外界抓住「嚴重超時」做文章，說中國「嘩眾取寵」。這是國際輿論戰經常出現的轉移視線的手法，而中國的國際輿論機器至今仍然較弱。

更有甚者，楊潔篪和王毅的話旨在闡明中國的立場，但未能針對外界的疑慮，出現的效果反而是自暴其短。例如，楊潔篪說，美國的民主不僅由美國人來評價，而且要由世界人民來評價。按照這個邏輯，那麼，中國的民主是否也應該由世界人民評價？但中國為何經常指摘外國「說三道四」？王毅此前又曾說，中國做得好不好，中國人民最有發言權。但外界反問：中國人民真的有發言權嗎？如果有，只是按官方的口徑發言；如果妄議中央，也許在牢獄相見了。

也許楊潔篪和王毅的話是想說給內地人民聽的，可以激化民族士氣，支持政府對美鬥爭，但這種做法只會激發民粹主義，而不是民族主義。相反，國際上的普遍反應卻認為這是「中國式的野狼（不是戰狼）外交手法」，對分拆歐美的合縱連橫也沒有好處。

其實，楊潔篪可以把發言局限在兩三分鐘之內，或者再略長一點，言辭也可以尖銳，以示來而不往非禮也，但實在毋須佔用16、17分鐘，以免國際形象受損。毛澤東所說「有理有利有節」，正合此時使用。

（3）中國錯判「經濟手段可以分拆歐美」

歐美之間既有摩擦，是中國分拆的一個切入點。但中國經常忽略，歐美之間在政治和價值觀上有緊密關係，它們包裝為普世價值。中國反對西方標準的「普世價值」，但又解說不清，而外界早已根深柢固認為中國的制度就是反民主的。所以，即使中國多番利誘歐洲，但仍難分拆歐美聯盟。

就以最新的事件為例，法國議員計劃訪台，中國大力反對，認為外國不能跟台灣有官方接觸。但在外國眼中，議員是民意代表，跟政府無關，更不像中國的「黨、政和人大」混為一體。所以，對中國反對法國議員訪台，歐洲多國均表示不可接受。中國間接樹敵，對分拆歐美聯盟毫無好處。

（4）實力與實利才是最真切的考慮

雖然阿拉斯加會議的首天氣氛吸引了國際焦點，但觀察外交事件，必須看實力和實利，尤其是後者。實利是最大的推動力，想取得實利，就要考慮實力；有了實力，才能取得更多實利。觀乎眼前中、美、歐、英、加的國際棋局──中國不想跟美國有過激的碰撞，原因很多：綜合國力仍有差距；中國更不想歐美聯手針對中國；習近平不想中美過度摩擦而影響他在明年的「二十大」部署。

美國也深明不能一下子壓倒中國，加上本身疫情、經濟、種族問題必須盡快處理，對中國的壓力只是策略上的需要。歐洲各國、英國和加拿大基於總的態勢，必須與美國走在一起，但也會各自考慮與中國的雙邊關係。這些情况就決定了各國都會在碰撞中尋求緩衝之地。例如中國駐美大使崔天凱會後放風說「有建設性」，王毅也說「還算順利」。歐、英、加對中國官員的制裁，與中國回應的制裁，都是無實質作用的，只是姿態而已。

追溯歷史，中國駐南斯拉夫大使館被美國炸毁和海南撞機事件之後，兩國關係也曾極度緊張，但雙方還是因為實力和實利的考慮而互相妥協，穩住自己，再謀日後的較量。所以，眼前的「鬥」將會延續，也會艱難，但又不必看得太死，「光線」是可以製造出來的。

作者是時事評論員

[劉銳紹]